Ufficiale: Marche in zona “arancione”. Ecco cosa cambia

Marche – Il Ministro Speranza, attraverso un contatto il presidente della Regione Marche, ha comunicato allo stesso la decisione di collocare le Marche zona “Arancione”. Ecco la lista sintetica dei punti sulle azioni consentite e quelle non consentite:

“Qualche minuto fa – ha dichiarato Francesco Acquaroli sulla propria pagina Facebook – mi ha chiamato il ministro Speranza per anticiparmi la comunicazione ufficiale rispetto alla variazione della fascia di colore della nostra regione, che da “gialla” diventa “arancione”. Una classificazione che fino a ieri non era prevista seppur negli ultimi due giorni i numeri dei positivi erano oggettivamente cresciuti, in particolare quello dei sintomatici. Per questo stavamo studiando un’ordinanza anti-assembramento che a questo punto diventa inutile. Passando da regione gialla a regione arancione le restrizioni diventano più forti. Tra le misure principali, i bar e i ristoranti potranno lavorare solo con consegne a domicilio o d’asporto fino alle 22 e dovranno restare chiusi. È vietato spostarsi tra regioni e tra comuni se non per comprovati motivi di lavoro, di salute, di studio o necessità. “Dispiace – ha concluso Acquaroli – sicuramente veder ulteriormente compresse le nostre libertà e penalizzata la nostra economia, ma invito comunque a rispettare le misure previste dal Dpcm che avranno una validità di due settimane a partire da questa domenica compresa”.