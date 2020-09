Marchetti (Lega): “Buon inizio anno scolastico ai marchigiani… nonostante il ministro Azzolina”

14 Settembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

REGIONE MARCHE – “Dalla scuola nasce il futuro del nostro Paese – ha dichiarato in una nota il Commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti – e auguro a tutti i giovani marchigiani di poter cominciare al meglio questo anno scolastico, seppur, a causa del governo, si tratti in realtà di una falsa partenza. L’incapacità gestionale dell’esecutivo e del Ministro Azzolina, è ormai tristemente nota – ha sottolineato Marchetti – i nostri ragazzi sono rientrati in aula ma mancano insegnanti di sostegno, in molti istituti anche banchi, mascherine e gel igienizzante. Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia e incrementate dall’incompetenza di chi avrebbe dovuto garantire una ripartenza vera- ha concluso Marchetti – oggi tanti ragazzi torneranno a riappropriarsi di una quotidianità importante che gli consentirà di rivivere una parziale normalità: a loro va il più grande in bocca al lupo”.