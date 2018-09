Mercoledì alla MeMo convegno e mostra sul Parco Urbano

4 settembre 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Mercoledì 5 settembre alle 17 presso la Mediateca Montanari, è in programma un appuntamento interamente dedicato alla realizzazione del nuovo parco urbano di Fano, curato dagli assessorati all’Urbanistica, ai Lavori pubblici, all’Ambiente e all’Ecologia urbana del Comune di Fano insieme all’ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Pesaro e Urbino. Interverranno: Massimo Seri (Sindaco di Fano), Paola Panaroni (Architetto, ordine Architetti PPC Pesaro e Urbino), Alessandro Villari (Architetto, ricercatore universitario presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria), Monica Bocci (Urbanista, Phd in Gestione e valorizzazione dei territori collinari e montani. Collabora con l’Università Politecnica delle Marche), Marco Sassatelli (Dottore forestale, Studio Silva Srl. Consulenza e progettazione ambientale, vincitore del concorso di idee per la realizzazione del Parco urbano di Fano). Inoltre fino a sabato 22 settembre negli spazi espositivi della Mediateca Montanari saranno esposte le proposte progettuali del concorso di idee “La realizzazione del parco urbano di Fano”. La mostra è visitabile negli orari di apertura della Memo.