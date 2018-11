Mondolfo, viariazione di Bilancio per il campo sportivo. Il sindaco: “Riqualificazione anche senza soldi del ministero”

27 novembre 2018 // di Fanoinforma // Comments

Mondolfo (PU) – “Il campo sportivo di Via Fermi sarà riqualificato, anche se il Ministero non finanzierà più il progetto”. Il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri, dopo la “doccia fredda con cui di fatto sono state confermate le risorse solo per 9 progetti sui 22 che ad inizio anno avevano ricevuto comunicazione di finanziamento, escludendo anche Mondolfo e Fano, ha approvato una variazione al Bilancio che consentirà di intervenire sull’importante polo sportivo nel cuore di Mondolfo.

“Abbiamo previsto una variazione al Bilancio per l’intero importo del progetto – spiega Barbieri – che conferma la volontà della nostra Giunta di mettere mano a questa importante area sportiva. Riteniamo sia fondamentale mettere a disposizione della comunità impianti sportivi adeguati in linea con le esigenze delle tante associazioni del nostro territorio e di chi vuole praticare lo sport in sicurezza e nelle sue diverse discipline. Inoltre il recupero dell’intera area, proprio a ridosso del monumentale Complesso di S. Agostino, permetterà di riqualificare uno degli spazi più vitali per l’intera comunità essendo di collegamento tra i due principali presidi scolastici del centro storico. Infine, ma non per ultimo, verrà migliorato lo stesso skyline del Castello per chi accede a Mondolfo da Viale Vittorio Veneto, divenendo un sicuro apprezzato ‘biglietto da visita’ anche per i numerosi turisti che visitano sempre più uno de I Borghi più belli d’Italia”.

“Sul fronte dei finanziamenti invece – precisa il sindaco – in questi giorni assieme ad altri Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino abbiamo inviato al Sottosegretario On. Giancarlo Giorgetti una lettera per chiedere il reinserimento dei fondi integrativi già stanziati nel bando ‘Sport e Periferie 2017’ che avrebbero permesso di sostenere anche il progetto di Mondolfo. Intanto siamo anche in attesa della comunicazione ufficiale da parte della Regione Marche con la quale, grazie al reintegro dei fondi nel Bando ‘CONI-Regione’, si avrà un contributo di 75.000 euro, a dimostrazione della validità del progetto presentato dal Comune di Mondolfo”.