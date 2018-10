Nasce la lista civica Nuova Fano. Pollegioni: “Il nostro contributo al centrodestra dipenderà dalla scelta del candidato sindaco”

29 ottobre 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – “Nasce a Fano la Lista civica Nuova Fano”. Questo è l’annuncio di Stefano Pollegioni e i componenti della nuova realtà, che intendono partecipare alle prossime Amministrative del 2019. “Insieme – spiega Pollegioni – desideriamo che Fano torni a risplendere e per questo vogliamo, con il nostro contributo, abbattere lo spirito di rassegnazione che sta aleggiando fortemente nel cuore dei fanesi e far sì che insieme si riprenda ad essere attivi con una presenza forte e determinante anche nel Governo della città. L’unione della lista civica all’Associazione e al Circolo Nuova Fano siamo sicuri che sia una ricetta forte e un laboratorio importante dove cittadini e competenza si mettono insieme per ridare alla città la sua dignità e la sua bellezza. E’ importante per noi partecipare a questa tornata elettorale, proprio per dare una nuova linfa al contesto politico e culturale e speriamo che porti anche noi ad essere attivi nel Governo di questa meravigliosa città, la quale sta vivendo all’insegna del degrado sotto molti punti di vista: la sanità con lo smantellamento dell’Ospedale Santa Croce, la sicurezza pubblica. Il nostro intento è che torni ad esser veramente la terza città delle Marche e non lo zerbino di Pesaro. Come Lista Civica resteremo al momento in una posizione autonoma, consapevoli che il nostro contributo alla coalizione di Centro Destra dipenderà dalla scelta del candidato sindaco”. Il direttivo della lista civica sarà composto da: Stefano Pollegioni, Gianluca Rossi, Achille Cacace, Roberta Castellini, Giuseppe Costa, Mosè Gaiardi