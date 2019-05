“No all’ospedale di Muraglia”, da sabato parte la raccolta firme del Movimento 5 Stelle

7 Maggio 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Dopo la presentazione a Pesaro, alla presenza delle candidate sindache Marta Ruggeri e Francesca Frenquellucci e del consigliere regionale Piergiorgio Fabbri, Il Movimento 5 Stelle annuncia che anche a Fano, dal prossimo sabato, sarà possibile firmare la petizione popolare per contrastare il progetto del nuovo ospedale di Muraglia.

“La necessità politica di sottoporre alla cittadinanza un’iniziativa di questo tipo – si legge in una nota grillina – è motivata non solo dalla scarsa accessibilità e dalle notorie problematiche di carattere idrogeologico che affliggono il sito di Muraglia, enunciate dalla stessa Azienda Marche Nord in uno studio di fattibilità del luglio 2014. A coprire con una pesante ombra l’intera operazione, si aggiunge il project financing, un rischioso metodo di finanziamento che coinvolge pesantemente i privati, scelto da Ceriscioli nonostante in precedenza avesse detto che ‘in sanità rare volte ha funzionato, molte volte è finito male’”.

“Il progetto non è stato reso pubblico, neppure a seguito di insistenti richieste di accesso agli atti, ma secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, il nuovo ospedale verrà a costare ai cittadini oltre un miliardo di euro, considerando anche i servizi della concessione per una durata di 30 anni”.

“Un organismo tecnico della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha già rilevato criticità nel progetto Renco, affermando che è troppo sbilanciato a favore della parte privata e che i tempi di realizzazione previsti, al netto dei ritardi, sono troppo lunghi (6 mesi di progettazione esecutiva e 5 anni di costruzione) e potrebbero portare a un ulteriore incremento dei costi”.

L’appuntamento ai banchetti è il sabato dalle 10.30 alle 12.30.