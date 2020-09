Noi Giovani e la debacle del centrosinistra: “Non diamo la colpa alla mancata alleanza col M5S”

23 Settembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – “La debacle del centrosinistra alle elezioni regionali nelle Marche é evidente. Le principali cause sono da ricercare nella errata gestione dell’emergenza del terremoto, della sanità e del mercato del lavoro; riassumibili in una poca attenzione alle vere esigenze dei cittadini. É assai riduttivo ricercare le cause nella mancata alleanza con i 5stelle”.

A sostenerlo è la lista civica Noi Giovani, cui fa capo tra gli altri anche l’assessore alla Qualità Urbana Fabiola Tonelli.

“Questo risultato – si legge in una nota – deve esser colto come una opportunità per rinnovare le classi dirigenti e colmare le distanze dagli elettori scontenti. Ora la palla é in mano al centrodestra, che dovrà dimostrare di saper mettere in pratica quanto proclamato in campagna elettorale con i fatti. Auguriamo buon lavoro agli eletti fanesi”.