“Nolfi” e “Raffaello”, il presidente della Provincia Paolini sarà ricevuto dal vice ministro dell’Istruzione Anna Ascani

19 Settembre 2019

Pesaro – Il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini incontrerà mercoledì 25 settembre a Roma il vice ministro dell’Istruzione Anna Ascani per sottoporre le problematiche sopraggiunte per gli istituti “Nolfi” di Fano e “Raffaello” di Urbino dopo gli esiti delle verifiche di vulnerabilità statica e sismica sugli edifici.

L’appuntamento è stato fissato dall’onorevole Alessia Morani, neo sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), che ha ricevuto ieri Paolini a Montecitorio, nella Galleria dei Presidenti.“Ho incontrato il sottosegretario Morani – evidenzia Giuseppe Paolini – dopo aver partecipato alla riunione del Comitato direttivo dell’Upi (Unione nazionale delle Province d’Italia), nella quale abbiamo elaborato un documento con le principali richieste delle Province al Governo per la legge di bilancio 2020/2022, tra cui risorse per investimenti relativi agli istituti scolastici superiori. L’onorevole Morani, che si era già attivata per cercare soluzioni all’emergenza delle due nostre scuole, mi ha subito fissato un appuntamento col vice ministro Ascani, a cui chiederemo un sostegno per affrontare la situazione, in attesa di conoscere i risultati del bando del Miur ‘Sisma 120 Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria’, appena conclusosi, a cui abbiamo partecipato con un cofinanziamento per il ‘Nolfi ex Carducci’ e per il ‘Raffaello’ di 2 milioni di euro ciascuno”.