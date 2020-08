Nuova Fano: “Il mondo della disabilità non sia trascurato ma valorizzato e fortificato”

5 Agosto 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – “Durante il periodo del lockdown, tra tutti coloro che hanno vissuto mesi di reclusione forzata vi sono senza dubbio i disabili e le loro famiglie, un mondo nel mondo, un esercito di “PERSONE” che hanno estremamente bisogno di essere assistite e aiutate nel quotidiano, a seconda dei vari casi, anche da figure professionali su cui contiamo che per il futuro si investa davvero in modo importante”.

A sottolinearlo sono gli esponenti di Nuova Fano che evidenziano la necessità di intervenire con tempestività a favore delle fasce più deboli.

“Vogliamo ancora una volta ricordare – continuano nella nota – che limitare e precludere per alcune categorie non è la soluzione corretta, ne è un esempio lampante il centro diurno per Alzheimer e demenze Margherita, chiuso dallo scorso marzo a seguito della pandemia. Gli innumerevoli disagi arrecati alle famiglie, che si ritrovano a dover far fronte alla malattia del loro caro da soli senza alcuna possibilità di sollievo o aiuto è una mancanza, da parte delle Istituzioni preposte, davvero grave”.

“Abbiamo più volte assistito – ribadisce Nuova Fano – a situazioni di abbandono nei confronti delle famiglie che hanno al loro interno una persona che vive la condizione della disabilità. All’interno degli Assessorati Comunali e Regionali esiste una difficoltà nel riuscire a gestire ogni situazione essendo la disabilità un mondo con molte sfaccettature. Crediamo che serva istituire una figura di riferimento e filtro tra Comuni e Regione per meglio intervenire nelle varie situazioni. Insomma un punto di riferimento che si occupi anche di creare sinergie, nel mondo lavorativo, con enti, aziende e privati che valorizzino l’individuo, in condizione di disabilità, magari instaurando un lavoro di equipe, in modo da poter comprendere quale sia il tipo di impegno lavorativo”.

Una proposta che, attraverso il Candidato Consigliere regionale Davide Del Vecchio, Nuova Fano rivolge al Candidato Presidente della Regione Marche del Centro Destra Francesco Acquaroli.