Open Day: A Fano si parlerà di psicologia

16 ottobre 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Venerdì 19 ottobre si terrà a Fano presso lo Studio di Psicologia ICG, in Via De’ Borgarucci 21, un Open Day della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Gruppoanalitica del C.A.T.G (Centro Analisi Terapeutica di Gruppo). Costituitosi a Roma nel 1971, è un’associazione di psichiatri e psicologi che, seguendo il pensiero di Foulkes, attraverso il lavoro del professore Jaime Ondarza Linares in Italia suo fondatore, promuove l’approccio gruppo analitico.

Una delle prime organizzazioni nel suo genere in Italia, oggi una realtà qualificata e fortemente attiva in campo nazionale ed internazionale. Membro Fondatore dell’E.G.A.T.I.N. (European Group Analytic Training Instituitions Network) che definisce gli standard formativi in Gruppoanalisi per conto della G.A.S. (Group Analytic Society).

Un Open Day partito nel mese di settembre, che proseguirà fino a dicembre 2018, in luoghi diversi delle Marche per favorire l’incontro con gli Psicologi ed i Medici del territorio interessati alla formazione specialistica e al lavoro di Psicoterapeuta. Questo seminario, oltre alla presentazione della Scuola, con il suo programma e i suoi docenti ha lo scopo di proporre agli interessati una Esperienza Pratica Guidata(EPG) sull’utilizzo del gruppo come strumento di lavoro nel contesto di cura e nella pratica clinica.

Venerdì 19 ottobre, a Fano, affronteremo il tema della terapia di gruppo come possibile strumento di cura del disagio giovanile. Il gruppo terapeutico orientato analiticamente, per assetto e funzionamento, può essere un’indispensabile esperienza al servizio della crescita, ma anche un prezioso strumento di aiuto per quegli adolescenti che stanno vivendo un momento di impasse evolutiva. Ne parlerà la dottoressa Sara Rupoli, psicologa, psicoterapeuta ,del Centro Adolescenti SODS del Dipartimento di Salute Mentale, Ospedali Riuniti di Ancona. I lavori proseguiranno poi con delle discussione in piccolo gruppo condotte dallo staff della Scuola di Specializzazione per poi concludersi in una plenaria collettiva.

Gli Open Day proseguiranno il 17 novembre presso la Scuola di Psicoterapia Gruppo analitica, a Piticchio di Arcevia, con un seminario dal titolo “Esperienze di terapia di gruppo in Comunità Terapeutica” a cura della dr.ssa Pasqualini Stefania , per poi concludersi a Senigallia presso la Clinica Villa Silvia, il 14 dicembre 2018, con il seminario dal titolo “Lavorare con l’équipe terapeutica. La supervisione di gruppo” a cura del dott. Stefano Polimanti, psichiatra, direttore della Scuola.

L’incontro è gratuito aperto agli psicologi e ai medici interessati, gradita l’iscrizione.