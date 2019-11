Particolari incontri al Teatro della Fortuna: sabato è di scena “Dracula”

28 Novembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Sabato 30 novembre in occasione delle rappresentazioni di Dracula con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio al Teatro della Fortuna di Fano – da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre -torna Oltre la scenaciclo di incontri con le compagnie ospiti di FANOTEATRO, stagione della Fondazione Teatro della Fortuna realizzata con AMAT e con il contributo del Comune di Fano, della Regione Marche e del MiBACT.

L’incontro con la compagnia di Dracula ha luogo in teatro sabato 30 novembre alle ore 19. Lo spettacolo – che arriva in scena a Fano al termine di una residenza di riallestimento in città – nasce dalla riscrittura di Sergio Rubini, che firma anche la regia, e Carla Cavalluzziche si cimentano nella riscrittura di questo capolavoro letterariodi Bram Stoker, ultimo grande romanzo gotico.

Completano il cast dello spettacolo – prodotto da Nuovo Teatro – Lorenzo Lavia, Roberto Salemi, Geno Diana, Alice Bertini. Regista collaboratore è Gisella Gobbi, la scena è di Gregorio Botta, i costumi di Chiara Aversano, le musiche di Giuseppe Vadalá, il progetto sonoro di G.U.P. Alcaroe le luci di Tommaso Toscano.

Inizio spettacoli: venerdì e sabato ore 21, domenica ore 17. Info botteghino del teatro 0721 800750.