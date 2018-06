Passaggi Festival 2018: ecco tutti i laboratori

5 giugno 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Saranno 38 di cui 5 per adulti, 33 per bambini e ragazzi dei quali 10 dedicati a figli e genitori insieme. Saranno invece 15 le associazioni e i professionisti coinvolti. Stiamo parlando della sezione Laboratori di Passaggi Festival, parte fondamentale della rassegna culturale fanese in programma dal 27 giugno al 1° luglio, che sarà curata da Maddalena Palestrini. “Il successo della scorsa edizione – ha spiegato Palestrini – ci ha spinti a fare ancora meglio, aumentando il numero di laboratori, dedicati prevalentemente al pubblico dei più piccoli. Attività per la maggior parte inedite rispetto alle precedenti edizioni, grazie alle nuove collaborazioni instaurate con associazioni e privati di Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona e Viterbo”.

“Come sistema bibliotecario di Fano siamo molto orgogliosi della collaborazione con Passaggi Festival – ha sottolineato l’assessore alle Biblioteche, Samuele Mascarin -. La cornice della Memo non sarà solo uno spazio ma vero protagonista delle proposte culturali che prenderanno vita nella nostra città. Oltre alla rassegna ‘Piccoli Assaggi’ dedicata alla saggistica per l’infanzia, ci saranno infatti 20 laboratori dedicati a lettori giovani e giovanissimi. Un investimento importante da parte di Passaggi ma anche dal servizio Bibliotecario che non ospiterà solo le iniziative della manifestazione ma ne farà quindi parte, anche con proposte interessanti sia per i più piccoli sia per quella parte di utenza che definisce l’identità stessa della Mediateca Montanari”.

La Memo sarà infatti la sede dei laboratori del pomeriggio a partire dai 4 incontri di “Nati per Leggere” “Nati per la Musica”. Qui avranno luogo anche gli appuntamenti curati da Ente Carnevalesca eAssociazione Carristi di Fano, per insegnare ai bambini l’antica arte della cartapesta.

Altri eventi alla MeMo. L’associazione fanese Amemi organizza il laboratorio “Un mondo di cose”, esercizio di educazione creativa, con materiali semplici e di riciclo a cura di Carolina Ansuini. Alessandra Frontini, dell’associazione Nane Brune – Lunatiche per passione di Ancona, condurrà i laboratori di astronomia “A tutta polare. La più importante sei tu!” e “Luna…tica! Le Dee lunari”. La pedagogista Elisa Pavoni ha organizzato le esperienze di dialogo corporeo “Le parole tattili”. “Questione di piume” è il titolo del laboratorio di collage per bambini e ragazzi del Centro di Educazione Ambientale Casa Archilei e Associazione Argonauta.

Ampia scelta anche per chi nei giorni di Passaggi frequenta le spiagge fanesi, dove troveremo i laboratori scientifici organizzati dall’Università di Camerino. Si terrà invece alla MeMo un bellissimo viaggio alla scoperta della “Fauna Femminile” tenuto da Francesco Petretti, docente UniCam e conduttore di Rai 3 “Geo & Geo”.

Ancora al mare. I Bagni Peppe, Carlo, Maurizio e Gabriele sono le location di “Giochi in cerchio”, laboratori motori per bimbi e genitori, curati da Manuela Martella di Iupla Srls di Fano. Dedicato a bambini oltre i 7 anni, “A caccia delle nuvole”, laboratorio scientifico curato da Fosforo: La Festa della Scienza di Senigallia, un’indagine sulla conoscenza dell’atmosfera attraverso le imprese della leggendaria aviatrice statunitense, Amelia Earhart. L’artista fanese Stefano Furlani sarà ai Bagni Carlo per insegnare ai più piccoli come trasformare i sassi in opere d’arte.

Due in spiaggia ed uno alla Memo, i laboratori creativi organizzati da Ittico Artlab di Pesaro: per i più piccoli a Lido 3 “Draghi e Principesse”, per riscrivere con le immagini una storia vecchia come il mondo, e ai Bagni Peppe per imparare a costruire fiori di carta. Per gli adulti, alla MeMo, laboratorio grafico “Ri-tratte”, i volti noti delle donne dell’arte dialogano con quelli dei volti dei passanti in un’azione collettiva.

Sempre tra il mare (Bagni Sergio, Bagni Gabriele, Lido 2) e la MeMo, gli appuntamenti di lettura ad alta voce e laboratorio creativo per piccoli lettori dal titolo “Mettiamoci la faccia” a cura della libreria Le Foglie d’Oro di Pesaro.

In programma quest’anno anche tre corsi di formazione. Come ottimizzare un testo per i motori di ricerca? Risponde Guglielmo Fassio, business developer di ByTek Marketing di Viterbo, società leader nella Seo, con un laboratorio dal titolo “SEO per l’Editoria – Identificare le domande dei lettori”, alla MeMo giovedì 28 giugno. Sempre alla MeMo, venerdì 29, “La rivoluzione dei giornali” con uno dei grandi giornalisti italiani: Mauro Bene, fondatore e già vice direttore de la Repubblica, tratterà di impaginazione, titoli e contenuti, analisi delle prime pagine dei giornali italiani. Organizzato dall’editore Aras di Fano, sabato al Bastione Sangallo, il corso “The Friday Project: genesi, prospettive e criticità di una rivista online”.

Tutti i laboratori e i corsi sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.passaggifestival.it.