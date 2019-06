Passaggi Festival, è il momento dei grandi ospiti

26 Giugno 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Dopo le prime due giornate che hanno già fatto capire il trend di gradimento del pubblico, Passaggi Festival entra nel vivo da questa sera con la cerimonia d’inaugurazione e l’inizio della rassegna Grandi Autori. Sul palco di piazza XX Settembre, dopo i saluti istituzionali di Massimo Seri (sindaco), Caterina Del Bianco (assessore alla Cultura), Samuele Mascarin (assessore alle Biblioteche e ai Servizi Educativi), Etienn Lucarelli (assessore al Turismo), Renato Claudio Minardi (vicepresidente del Consiglio Regionale delle Marche), Giorgio Gragnola (presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano) e Cesare Carnaroli (Presidente di Passaggi Festival) salirà Rita Dalla Chiesa. La conduttrice storica tra le altre cose di Forum, presenta l’autobiografia “Mi salvo da sola” (Mondadori), una vita di amore e di forza raccontata a partire dalla morte del padre, il generale dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, assassinato dalla mafia il 3 settembre 1982.

A conversare con lei sarà il noto giornalista di Rete 4, Paolo Del Debbio. La terza giornata libraria, però, si aprirà alle 19 a Palazzo De Pili (Casarredo) con l’ultimo appuntamento di “Libri in Cortile”. Francesco Delzio, executive vice president del gruppo Atlantia ha scritto un libro dal titolo “La Ribellione delle Imprese” (Rubbettino) nel quale analizza il radicale cambiamento del rapporto tra la società e gli imprenditori che troppo spesso non si sentono rappresentati dalla politica. A Passaggi ne parlerà con il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Guido Guidesi, entrambi intervistati dal giornalista Gerardo Greco.

Previsto anche il tributo ad uno dei grandi traguardi dell’uomo raggiunti nel ‘900. Nel 50° anniversario del primo allunaggio del 20 luglio 1969, il festival propone, in collaborazione con Rai Teche, e nel ricordo del giornalista Andrea Barbato – cui è intitolato il premio nell’ambito di Passaggi, assegnato quest’anno a Riccardo Iacona – propone una serie di filmati dal titolo “Destinazione Luna”, che saranno trasmessi nel maxischermo della piazza centrale. Si tratta in alcuni casi di preziose immagini inedite, con protagonisti Barbato ed altri giornalisti Rai, come Piero Angela, Ruggero Orlando, Gustavo Selva, Tito Stagno; immagini arrivate a Fano grazie alla disponibilità del direttore di Rai Teche Maria Pia Ammirati e della funzionaria Francesca Maria Cadin. Un interessante e nostalgico tuffo nel passato in forma di pillole, selezionate e montate dal videomaker di Passaggi, Giacomo Temeroli, che saranno proiettate ogni giorno prima o dopo le presentazioni librarie.