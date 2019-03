Passaggi Festival, la Regione Marche aumenta il contributo

15 Marzo 2019 // di Fanoinforma // Comments

FANO – E’ notizia dei giorni scorsi l’incremento di fondi messo a disposizione dalla Regione Marche per Passaggi Festival. Dai 20mila euro del 2018 si è passati a 25mila per il 2019. “Abbiamo deciso – afferma Renato Claudio Minardi – di potenziare il contributo regionale a Passaggi festival in quanto è l’unica manifestazione in Italia dedicata alla saggistica che si distingue per ospiti di assoluto valore e prestigio”. Ad accogliere il vice Presidente Minardi sono stati il presidente del Festival Cesare Carnaroli, il direttore Giovanni Belfiori, Ludovica Zauccarini, vice direttrice, Carolina Rondina, responsabile dei progetti europei, Ippolita Bonci Del Bene, curatrice delle iniziative editoriali di Passaggi.