Passaggi Festival: la Regione Marche stanzia altri 25 mila euro per il 2019

Marche – “La Regione Marche incrementa, per l’edizione 2019, il contributo a Passaggi Festival affinché possa continuare a crescere ed esprimere al meglio le sue grandi potenzialità”. E’ quanto ha annunciato il vice Presidente del Consiglio regionale delle Marche, Renato Claudio Minardi, in visita nella sede di Passaggi. “Abbiamo deciso – afferma Minardi – di potenziare a 25 mila euro il contributo regionale a Passaggi festival in quanto è l’unica manifestazione in Italia dedicata alla saggistica che si distingue per ospiti di assoluto valore e prestigio”.



Ad accogliere il vice Presidente Minardi sono stati il presidente del Festival Cesare Carnaroli, il direttore Giovanni Belfiori, Ludovica Zauccarini, vice direttrice, Carolina Rondina, responsabile dei progetti europei, Ippolita Bonci Del Bene, curatrice delle iniziative editoriali di Passaggi.



“Siamo molto soddisfatti – hanno commentato gli organizzatori – dell’ulteriore contributo che utilizzeremo per nuovi importanti eventi, quali Fuori Passaggi. La settima edizione, in programma a Fano a fine giugno, si arricchisce, infatti, di questo nuovo contenitore che si rivolga a una fascia di pubblico giovane”.



“Il Festival – conclude Minardi – rappresenta uno degli eventi più importanti della città di Fano e una grande opportunità culturale che mette le Marche al centro della letteratura saggistica nazionale. Un plauso meritato all’Associazione Passaggi cultura che promuove un evento originale, capace di arricchire l’offerta culturale della città e del territorio. Infine, un doveroso ringraziamento a tutti i volontari per l’impegno con il quale contribuiscono alla realizzazione dell’evento”.