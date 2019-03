Per un weekend Fano diventa la capitale mediterranea dell’olio extravergine di oliva

25 Marzo 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Un fine settimana di eventi che con ilGran Galà dell’Olio – L’Oro d’Italia2019,nel nome diOlearenderanno Fano, per un weekend, la capitale dei migliori oli extravergini del mediterraneo:

Fanoèxtra, un evento che celebra la primavera dell’olio italiano ed il decennale del concorso. Il Gran Galà dell’Olio, edizione 2019, è il maggiore evento della scuola di assaggio Olea, in cui protagonista assoluto è l’olio ricavato dalle olive assieme ai suoi interpreti principali, ovvero coloro che l’olio lo producono: Olivicoltori e Frantoiani che verranno premiati per i loro eccellenti risultati, ottenuti anche in questa annata nonostante una campagna olearia difficilissima e spesso ardua, con due dei riconoscimenti più ambiti nel settore: L’Oro d’Italia, L’Oro del Mediterraneoe tanto altro ancora.

La manifestazione, organizzata con la regia di Olea, annovera il patrocinio ed il contributo del Comune di Fano, il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole-Mi.P.A.A.F.T., della Regione Marche, del Consiglio Regionale Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino, del Comune di Castelsantangelo sul Nera MC, di S.I.S.S.G.- Società Italiana Sostanze Grasse, della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, di ASET S.p.A. Fano e di altri enti e istituzioni, la collaborazione dell’Associazione Viandanti dei Sapori, dell’Università degli Studi di Urbino, dell’Istituto Tecnico Agrario A. Cecchi di Pesaro, dell’Accademia Agraria in Pesaro, dell’Opera Padre Pio di Fano e di altre associazioni. Media partners: OlioOfficina Magazine e FanoInforma.

Questo importante evento, sviluppato a Fanonell’arco di due giornate, inizierà sabato 13 aprile, alle 10 presso la Pinacoteca San Domenico, con il Convegno C’e’ Olio e …Extravergine: qualità, valore e prezzo.Nel pomeriggio, sempre alla pinacoteca, intorno alle 16.30, verrà celebrato il Gran Gala’ dell’Olio 2019,evento clou della manifestazioneche, con l’assegnazione dei vari premi e riconoscimenti, attesterà la professionalità e bravura dei numerosi produttori italiani e mediterranei partecipanti al 10° Premio “L’Oro d’Italia”e all’8° Premio” L’Oro del Mediterraneo”e la qualità dei loro oli extravergini. Una Cena di Gala al ristorante Il Chiostro,a base di piatti e oli del territorio, riservata ai produttori premiati intervenuti, concluderà la giornata.

La manifestazione proseguiràDomenica 14 aprile, dalle ore 9.00 alle 19.00, presso il Palazzo e Chiostro San Michele, via Arco d’Augusto, sede fanese dell’Università di Urbino, con incontri, assaggi, gare, presentazioni ed iniziative promozionali rivolti ad assaggiatori professionali, al pubblico e soprattutto ai bambini.

La manifestazione sarà arricchita dall’evento dedicato a olio e baccalà, il Festival BacalàFest – GiroBacalà, che si articolerà dal 19 marzo al 19 aprile nei Ristoranti delle terre di Pesaro e Urbino che hanno aderito all’iniziativa, di cui culmine sarà il Concorso gastronomico11^ Disfida “Stoccafisso e Baccalà 2019 – riservata sia ai“Professionisti“che agli “Amatori“. Un weekend inserito in un mese all’insegna dell’extravergine, aperto a tutti gli appassionali che vorranno conoscere i migliori oli d’Italia e del Mediterraneo e saperne di più sulle proprietà salutistiche e le caratteristiche organolettiche di questo nostro straordinario prodotto, immagine dell’Italia e cardine della dieta mediterranea.