Pergola: un nuovo incontro con i cittadini per Federico Tale, l’onorevole Lucia Annibali e Serena Biagini

Pergola (PU) – Domani (domenica) sera alle 21 in piazza Ginevri a Pergola l’onorevole Lucia Annibali e i candidati al consiglio regionale Federico Talè e Serena Biagini, entrambi della lista per Mangialardi presidente formata da Italia Viva, Psi, Demos e Civici Marche, incontreranno i cittadini dell’alta Valcesano.

“Sarà un momento di confronto con la gente che abita queste meravigliose località dell’entroterra, tanto belle quanto bisognose di essere sostenute, attraverso il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture e anche con forme di diminuzione della pressione fiscale – rimarca Talè -. Sono particolarmente felice che accanto a me ci saranno Lucia Annibali e Serena Biagini, due donne con percorsi diversi, ma entrambe testimoni della forza e della perseveranza, che sono le prerogative del riformismo portato avanti da Italia Viva, contrapposto all’aggressività del populismo e alla demagogia”.

“Dell’onorevole Lucia Annibali, deputata di Italia Viva e componente della Seconda Commissione Giustizia – prosegue Federico Talè – c’è poco da aggiungere; è una giovane donna e politica con grandi capacità, che rappresenta uno straordinario esempio di determinazione e coraggio, tanto nella vita privata, quanto nello svolgimento del suo ruolo istituzionale. E Serana Biagini, moglie, mamma di quattro figli di cui 3 gemellini di 8 anni, e al contempo impegnata nella vita lavorativa, è l’emblema delle nostre donne capaci di rimboccarsi le maniche e trovare tempo e passione anche da dedicare alla politica, intesa non come luogo di potere, ma opportunità di servizio, così come la interpreta anche il sottoscritto”.

“Insieme a Lucia Annibali e a Serena Biagini – termina Talè – illustrerò il progetto riformista a sostegno di Mangialardi presidente a cui abbiamo dato vita in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre, mettendo in campo una squadra di candidati con molte competenze e che interpreta la politica davvero con spirito di servizio e con la determinazione ad approfondire i problemi per individuare soluzioni e non per coniare slogan privi di reale concretezza”.