Pesaro, giardini intitolati a Craxi, Marchetti (Lega): “Basta con futili polemiche: le Marche siano l’unica priorità”

26 Agosto 2020

REGIONE MARCHE – Ha tenuto banco per diversi mesi la polemica scaturita dalla volontà del sindaco di Pesaro di intitolare una via a Bettino Craxi. Lo scoppio della pandemia da Covid-19 ha messo tutto a tacere, fino al luglio scorso, quando un annuncio pubblico del sindaco circa l’imminente intitolazione dei giardini di Piazza Matteotti al leader socialista, ha riacceso la discussione. “Non è questo il momento per concentrarsi su certe amenità – ha commentato il Commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti – ora in gioco c’è il futuro delle Marche, che vale decisamente più dell’intitolazione di vie o giardini. Niente deve distoglierci dall’obiettivo più importante: liberare le Marche. La Lega – ha sottolineato Marchetti – ha da sempre una visione concreta di governo e di futuro: adesso l’unico nostro interesse è quello di lavorare per restituire dignità a questa terra meravigliosa che il Partito Democratico ha per troppi anni umiliato. Aiuti alle imprese, potenziamento delle infrastrutture, una sanità che sappia essere vicina ai territori, misure a sostegno della disabilità e delle famiglie: questi devono essere gli argomenti all’ordine del giorno – ha concluso Manchetti – non certo diatribe inutili sui nomi di vie, piazze e giardini pubblici”.