Piccoli modelli crescono: 7 baby fanesi alle finali del concorso internazionale Mister of the Year&Star of the Year Baby 2018

Fano (PU) – Piccoli modelli e fotomodelli crescono. Sono 11 i finalisti marchigiani eletti al termine del tour di selezione del concorso “Mister of the Year&Star of the Year Baby 2018” che si è svolto nella nostra regione da ottobre 2017 ad aprile 2018, con finale regionale andata in scena allo Sport Park lo scorso 11 agosto e finale nazionale svoltasi a Fiuggi il 25 e 26 agosto.

Il concorso internazionale, riservato a bimbi dai 3 agli 11 anni, seleziona in un clima festoso e di gioco, bambini per spot pubblicitari, cataloghi di moda e i vincitori nazionali vincono dei ruoli nel cast di film per bambini prodotti dalla casa cinematografica Starglobal con sede nel Lazio.

A Fiuggi i bimbi marchigiani hanno ottenuto un ottimo risultato secondo posto per Lorenzo Giambartolomei 11 anni di Fano, 3 titoli nazionali rispettivamente per Arianna Pertile 5 anni di Fano, Maya Luminari 10 anni di Fabriano e Karalina Orazietti 6 anni e mezzo di Fano.

Con loro gli altri finalisti nazionali marchigiani: Rita Diotallevi 4 anni di Fano; Sofia Ricci 5 anni di Fano; Aurora Pertile 6 anni e mezzo di Fano; Gaia Manegoni 6 anni di Fano; Cecilia Grelli 10 anni di Pesaro; Francesco Laurano 8 anni di Pesaro; Alessandro Ricci 11 anni di Fano.

Dopo il primo giorno trascorso tra stringere nuove amicizie fra gli oltre 50 bambini presenti, set fotografici singoli e di gruppo, esibizioni facoltative di proprie attitudini quali danza, recitazione e canto, si è arrivati alla domenica giorno del passaggio giuria,presieduta da Maurizio Seimandi conduttore di Superclassifica Show e dello spettacolo creato dai bambini insieme al coreografo del concorso al Teatro Comunale di Fiuggi.

Grande entusiasmo dei bambini e delle loro famiglie per aver vissuto insieme alla loro agente regionale Francesca Cecchini un’esperienza emozionante e divertente.

Il tour intanto è già ripartito il 23 agosto dalla splendida location di Genga. Prossimi appuntamenti a partire dal mese di ottobre. Per info pagina facebook Mister Of the Year and Star of the Year baby Marche o l’agente regionale Francesca Cecchini 333 2047458.