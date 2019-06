Poker di eventi nazionali, decolla l’estate firmata Pro loco Marotta

28 Giugno 2019 // di Fanoinforma // Comments

Marotta (PU) – Con l’obiettivo di accendere i riflettori su un territorio dalle straordinarie potenzialità, Bandiera blu e uno de I Borghi più belli d’Italia, contribuire allo sviluppo turistico della città e sostenere chi ne ha più bisogno, la Pro loco di Marotta, con il patrocinio del Comune di Mondolfo e in collaborazione con l’Asd Marotta calcio e partner privati come Il Maestrale, ha ideato un programma di manifestazioni estive di respiro nazionale e oltre.

Un poker di eventi, tra luglio ed agosto, che spaziano dalla musica allo sport, dal giornalismo allo spettacolo, in grado di soddisfare tutti i gusti, giovani e meno giovani, residenti, visitatori e turisti. Concerti, musical, spettacoli, appuntamenti sportivi che vogliono regalare a Marotta e al territorio la vetrina che meritano.

Il programma è stato presentato nella sala del consiglio comunale, dal presidente Pro loco Luca Mazzanti e dal sindaco Nicola Barbieri, insieme all’assessore al turismo Davide Caporaletti e al collega allo sport Giovanni Ditommaso.

“Siamo orgogliosi e soddisfatti – sottolinea il presidente della Pro loco Marotta, Luca Mazzanti – di presentare insieme all’amministrazione comunale un programma così ricco e di assoluta qualità. Passione, l’amore per Marotta, l’impegno costante e le sinergie instaurate con enti pubblici, associazioni e partner privati, ci hanno permesso di ideare un calendario eventi davvero invidiabile. Siamo riusciti a portare manifestazioni di livello nazionale e oltre, e ospiti di grande prestigio, che siamo convinti accenderanno i riflettori più luminosi sulla città. Il nostro obiettivo è quello di promuovere questo meraviglioso territorio e contribuire al suo sviluppo turistico e quindi anche economico. Eventi che stanno riscuotendo in tutta Italia e non solo un enorme successo di pubblico e critica, rappresentano senz’altro un volano per Marotta. Al contempo non perdiamo mai di vista l’aspetto sociale, per noi, da sempre, prioritario. Nello specifico stiamo portando avanti con il Comune, le scuole, altre associazioni e partner privati come Il Maestrale, un progetto sull’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche, che prevede anche una raccolta fondi per ‘Insuperabili’ onlus, impegnata nellapromozione del calcio tra i ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale. Il lavoro su più fronti – conclude il presidente – è tanto e importante, un grande ringraziamento va a tutta la squadra Pro loco, agli instancabili volontari, all’amministrazione comunale e a coloro che sono in campo insieme a noi per Marotta”.

Il presidente ha tenuto a ringraziare tutti coloro che collaborano al ricco programma: Regione Marche, Protezione civile, Polizia municipale, carabinieri della stazione di Marotta, MoMa 5, Quei bravi en fatti diversi, Omphalos, circolo culturale Marotta, Bocciofila, comitato Pro Marotta.

“Eventi di altissima qualità – ha evidenziato il sindaco Nicola Barbieri – che siamo molto contenti di ospitare. Per questa estate abbiamo tutti insieme alzato ancora l’asticella e il calendario è davvero importante con appuntamenti di livello nazionale di cui andare orgogliosi. Insieme alla Pro loco e alle tante associazioni che collaborano si è riusciti a organizzare manifestazioni di enorme prestigio: basti pensare alla tappa del Mondiale di Beach Soccer che verrà seguita da Sky Sport, così come gli eventi musicali che si svolgeranno al Molo Arena, che sapranno dare grande visibilità al nostro territorio”.

Gli eventi

Si parte il 5 luglio con un musical d’eccellenza ‘Il libro della giungla – Il viaggio di Mowgli’. Uno spettacolo per grandi e piccini che ha già conquistato le platee di tutta Italia, collezionando centinaia di migliaia di spettatori in giro nella penisola. Due ore all’insegna del divertimento e dell’amicizia con colpi di scena, musica, balli e scenografie travolgenti. Uno spettacolo per tutta la famiglia che saprà divertire e far riflettere sui valori dell’amore e dell’amicizia. L’appuntamento è alle 21.30 nella splendida cornice del Molo Arena (area eventi allestita sul tratto di spiaggia libera, sul lungomare Cristoforo Colombo adiacente alla zona del Molo). Emozioni, divertimento ma anche beneficenza, grazie alla preziosa collaborazione con il centro commerciale Il Maestrale di Senigallia, a favore dell’associazione Insuperabili onlus. Quest’ultima ha sviluppato un progetto, che vede coinvolte l’Asd Marotta e l’associazione Omphalos, volto alla promozione del calcio tra i ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale

Il 14 luglio, sempre alla Molo Arena, a due passi dal mare e sotto un cielo stellato, una serata dedicata alla sette note d’autore, con il grande spettacolo musicale ‘Long Live the Queen’ dei ‘Break Free’, tribute band numero uno in Europa, che porterà in scena un concerto con il miglior repertorio del gruppo musicale più famoso al mondo. Un imponente show di luci e musica che sta riempiendo in tutta Europa piazze e teatri, farà rivivere la leggenda lasciando gli spettatori strabiliati dalla veridicità della straordinaria interpretazione.

Le magiche luci notturne lasceranno spazio a quelle diurne, per un evento davvero ambizioso inserito da quest’anno nel calendario mondiale. Marotta ospiterà una tappa del Mundial Beach Soccer che si terrà dal 19 al 21 luglio al Beach Arena, in un vero e proprio stadio sulla sabbia allestito per l’occasione nel lungomare Faà di Bruno, vicino al club Albatros. Ogni giorno a partire dalle 17 sino a circa le 20 le nazionali di Italia, Argentina, Canada e Svizzera, con tanti campioni che ormai appartengono alla storia del calcio, daranno vita a dei match spettacolari per la conquista del titolo mondiale. A dare ancora più lustro all’evento, ci penseranno anche le telecamere di Sky Sport che riprenderanno e trasmetteranno l’evento, riservando in apertura e in chiusura una presentazione turistica del territorio.

Musica, ricordi, emozioni dal 9 al 11 agosto. Rewind in piazza dell’Unificazione che ospiterà la manifestazione musicale dal sapore vintage: MAR80 #marottantafestival. Una kermesse che accenderà i riflettori sulla gloriosa musica anni Ottanta, ma anche sulla cultura, le mode, le tendenze, i videogiochi e tanto altro ha caratterizzato quel decennio. Si inizierà con ‘Remember People Club’,una serata dedicata al vinile, alla storica discoteca ‘People’,accompagnati da Funny dj. Il giorno seguente spazioalconcerto di tre artisti che hanno scritto la storia musicale di quegli anni: Alan Sorrenti, Marco Ferradini, Alberto Camerini. ‘Vamos a la playa’ il titolo dell’ultima giornata: alle 21 il giornalista Luca Pagliari racconterà le storie degli anni ‘80.

Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati sulle attività: pagina Facebook Pro loco Marotta.