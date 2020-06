Post Covid: quale welfare per le donne? Giovedì un workshop per mappare la condizione femminile del dopo lockdown

16 Giugno 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – “Post Covid: quale Welfare per le donne?”. Sarà questo il tema del workshop coordinato dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Fano in programma giovedì 18 giugno alle 17 sulla piattaforma zoom e trasmesso in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Comune di Fano.

“Il travolgente impatto del Covid sulle nostre vite – sottolinea l’assessora Sara Cucchiarini – sta marcando ancora di più le spaccature nel tessuto sociale già esistenti soprattutto su chi già versava in condizione di fragilità, violenza o disparità. Tenuta psicologica, difficoltà economiche, perdita del lavoro, interruzione dei servizi stanno continuando a pesare sulle famiglie e massimamente sulle donne, le quali sono chiamate a compensare la mancanza di servizi, accettare condizioni di lavoro flessibile che le penalizza e a vedersi ‘naturalmente’ ricollocate a casa, a far tutto, molto spesso da sole. Le donne sono senza dubbio coloro sulle quali pesa di più il ripensamento delle attività e la riorganizzazione/assenza dei servizi”

Il workshop servirà per mappare la condizione femminile e il sistema welfare sotto vari aspetti, sia professionale e lavorativo che familiare e pubblico, fotografando la situazione dei servizi alla persona, quelli del sistema scolastico e della sfera sanitaria e sociale.

“Sarà questa l’occasione – prosegue Cucchiarini – per dare il via ai lavori del Centro Pari Opportunità di Fano e la neo nata collaborazione con l’Università di Urbino, Dipartimento di Economia, Società, Politica, con la quale abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa per mappare i bisogni del territorio, organizzare attività di divulgazione, raccogliere dati statistici territoriali nonché definire funzionalità e governance del Centro stesso”

Il Centro Pari Opportunità è un luogo fisico in cantiere in pieno centro storico a Fano ed è in corso di costruzione, questo luogo diventerà in centro propulsore di attività e servizi, un vero e proprio osservatorio su welfare e diritti per garantire e muovere verso la condizione di uguaglianza data dei principi di parità.

Per seguire il workshop (giovedì 19 giugno) ore 18:00

https://www.facebook.com/comunedifano/

oppure qui https://www.youtube.com/channel/UCsdorZuEsKR7V6dAKMJNlJw/featured