Presentata la nuova lista civica Nuova Fano: “Far tornare Fano la terza città delle Marche”

10 novembre 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – “Ho lasciato un partito nazionale ma non la voglia di lavorare e fare del bene per il territorio in cui vivo”. L’associazione Nuova Fano diventa ufficialmente una lista civica e il portavoce, l’ex segretario di Fratelli d’Italia Fano Stefano Pollegioni, sembra avere le idee chiare in vista della prossima campagna elettorale.

“La nostra lista – spiega Pollegioni – è composta da gente motivata e disposta a crescere e formarsi guardando al futuro, con l’obiettivo di tornare protagonisti diretti per migliorare la città. Siamo una sorta di laboratorio dove cittadini con varie competenze si mettono insieme per sviluppare progetti, studiare documenti e fare proposte per aiutare chi amministra o, ancora meglio, per essere pronti ad amministrare noi stessi”.

Tra le battaglie che la neonata lista porterà avanti c’è di sicuro quella per difendere il Santa Croce e per il potenziamento dell’organico dell forze dell’ordine, in un’ottica di miglioramento della sicurezza pubblica e di abbattimento del degrado.

E poi ancora sociale, volontariato e sport. “Tutti temi – spiega ancora Pollegioni – che saranno messi presto nero su bianco in un programma mirato a far tornare Fano la terza città delle Marche”.

In merito alle prossime elezioni, Pollegioni afferma: “C’è ancora tempo affinché il centrodestra esprima un candidato sindaco forte che possa contrastare Seri e Ruggeri. Dipende tutto da noi, ogni cittadino deve andare a votare perché ogni cittadino è responsabile del cambiamento”.