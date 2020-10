Prevenzione e cura del tumore al seno: mercoledì in diretta Facebook con l’Unità di Senologia di Marche Nord

26 Ottobre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Nell’ambito di “Ottobre Rosa”, il mese di prevenzione e cura del tumore al seno al quale la città di Fano aderisce anche attraverso l’illuminazione nelle ore serali di alcuni monumenti simbolo, come la fontana di Piazza XX Settembre e l’Arco d’Augusto, l’assessorato alle Pari Opportunità organizza mercoledì 28 ottobre un appuntamento di divulgazione scientifica volto alla prevenzione, con l’Unità di Senologia Breast Unit Marche Nord di Fano.

“La pandemia ha certamente inibito l’attitudine alla prevenzione da parte delle donne, quindi la campagna di prevenzione diventa quanto mai fondamentale, così com’è fondamentale recuperare screening e controlli rinviati – afferma l’assessora Sara Cucchiarini –. Negli ultimi anni il carcinoma mammario ha colpito un numero maggiore di donne ma con un minor tasso di mortalità, indice che cure e prevenzione stanno migliorando. Si ammalano donne sempre più giovani e credo sia ora che lo screening gratuito offerto dalla Regione abbassi l’età e parta almeno dai 45 anni. Sarebbe una risposta importante della politica ad un problema serio e reale, dietro alla malattia ci sono tante storie e vite, tutte diverse, tutte preziose”.

(Il programma regionale di screening prevede l’offerta gratuita e attiva della mammografia alle donne fra i 50 e i 69 anni, con cadenza biennale.)

L’incontro si terrà da remoto e sarà trasmesso in diretta Facebook a partire dalle 17 sulla pagina istituzionale del Comune di Fano e sarà possibile interagire con i relatori ponendo loro domande in diretta o lette dalla moderatrice.

E’ possibile fin da ora prenotare le proprie domande telefonando al numero 0721.887337. Ai quesiti risponderanno il dottore Cesare Magalotti, direttore U.O.C. Senologia Breast Unit, la dottoressa Claudia Cappelletti, oncologa, la dottoressa Tiziana Lombardi della Radiologia senologica ed Elisabet Pastor Ruiz, infermiera e Case Manager.

Saranno collegati in videoconferenza oltre all’Assessora Sara Cucchiarini, anche il sindaco Massimo Seri, la direttrice generale di Marche Nord, Maria Capalbo ed Alida Battistelli, presidente di Fior di Loto, associazione che collabora all’evento e convoglia donne operate al seno o che hanno dovuto affrontare problematiche legate a questa tematica.

Per tutto il mese di ottobre sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le associazioni provinciali LILT e nei circa 400 ambulatori attivi sul territorio nazionale, dove si potranno ricevere consigli e trovare materiale informativo, come l’opuscolo dedicato e venerdì 30 sarà offerto un webinar dal Dott Catalano in diretta sulla pagina facebook Avis di Fano.

Per prenotare una visita senologica gratuita nel nostro territorio basta chiamare il numero 338 8076868 il lunedì ed il mercoledì dalle 10 alle 12 oppure inviare una mail a liltpu@gmail.com. Tutte le visite prenotate fino al 31 ottobre verranno comunque evase anche nei mesi successivi.