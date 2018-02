Proclamati i vincitori della seconda domenica del challenge #carnevaledifano2018

8 febbraio 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – @andreacremas, @claudio.pietrelli, @edocarbo7, @naturalmente_foto, @batluc_84. Ecco gli account social vincitori della seconda domenica del challenge fotografico #carnevaledifano2018, contest ideato da Filippo Borioni, presidente di Oasi Confartigianato Marche, in collaborazione con l’Ente Carnevalesca e l’assessorato alla Cultura del Comune di Fano.

I vincitori sopracitati avranno ora la possibilità di salire sui carri durante l’ultima sfilata del Carnevale di Fano 2018 e vivere così la manifestazione da una prospettiva molto originale. I 5 fotografi dovranno inoltre confermare la propria presenza al 320.7926534 entro le 14 di venerdì 9 febbraio.

Il challenge #carnevaledifano2018 non finisce qui, domenica 11 febbraio via ad una nuova sfida per tutti coloro che posteranno sui social network (Facebook, Instagram, Twitter) foto relative all’evento per tutta la sua durata del Carnevale, taggandole con l’hashtag #carnevaledifano2018. I vincitori, questa volta si aggiudicheranno 5 biglietti per un concerto del Fano Jazz by the Sea 2018, messi a disposizione dall’assessorato al Turismo e Cultura del Comune di Fano.