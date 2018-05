Psicologi e Assistenti Sociali, domani la firma del protocollo d’intesa tra gli ordini

10 maggio 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Sarà siglato domani mattina (venerdì 11 maggio) a Fano, in apertura del seminario intitolato “Il Lavoro

di Cura e la cura del lavoro sociale”, il protocollo di intesa tra l’Ordine degli Psicologi delle Marche e l’Ordine degli Assistenti sociali delle Marche, finalizzato a sostenere i rapporti di collaborazione interistituzionali per lo svolgimento e promozione di attività scientifiche e iniziative culturali e formative di comune interesse, nelle discipline attinenti all’etica, deontologia, cultura professionale e ruolo sociale delle rispettive professioni.

L’appuntamento è alle ore 9 al Cinema Malatesta di Fano (via Mura Malatestiane, 16). In apertura dell’evento, per i saluti istituzionali, interverranno Marina Bargnesi, assessore ai Servizi sociali del Comune di Fano; Riccardo Borini, Coordinatore Ats 6 Fano; Giovanni Guidi, direttore del Distretto sanitario Fano Asur AV1 ed Andrea Nobili, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Marche. A seguire, la firma del protocollo di intesa tra Ordine degli

Psicologi delle Marche e Ordine degli Assistenti sociali delle Marche, per mano dei due presidenti, Luca Pierucci e Marzia Lorenzetti, che interverranno anche durante la giornata di formazione.



Dopo la sottoscrizione del protocollo di intesa, si entrerà nel vivo del convegno. A moderare tutti gli interventi della mattinata sarà Franco Elisei, presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche. Durante il seminario interverranno: Barbara Rosina, Presidente Croas Piemonte; Gian Mario Gazzi, presidente del Consiglio nazionale Assistenti sociali; Pina Ferraro, presidente della Commissione Etica e Deontologica Croas Marche e Daniele Valeri, avvocato consulente Croas. A seguire, per l’Ordine degli Psicologi delle Marche, interverranno Federica Guercio, Katia Marilungo, Aquilino Calce e Alessandro Suardi che parleranno del tema dell’aggressività nel lavoro sociale, poi l’intervento di Alessandra Garibaldi, del sindacato unitario Assistenti sociali e Annalisa Spinaci, segretaria regionale Ass.N.A.S.Marche.

Nella seconda parte del convegno, gli psicologi condurranno una attività di gruppo volta alla condivisione ed elaborazione di esperienze critiche rispetto al tema oggetto del seminario come prima esperienza di collaborazione tra Ordini.