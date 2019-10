Ricerca scientifica, a Fano si presenta la delegazione provinciale della Fondazione Veronesi

9 Ottobre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Si è costituita nella provincia di Pesaro e Urbino e sarà presentata ufficialmente venerdì a Fano la nuova delegazione provinciale della Fondazione Umberto Veronesi, organismo il cui obiettivo è quello di finanziare la ricerca scientifica.

All’evento d’inaugurazione fissato per venerdì 11 ottobre alle 18.30, presso la Pinacoteca di San Domenico, in via Arco D’Augusto saranno presenti il Presidente di Fondazione Umberto Veronesi Paolo Veronesi, il Sindaco di Fano Massimo Seri, il Vice Presidente del Consiglio regionale della Regione Marche Renato Claudio Minardi, l’Assessore al Benessere e all’Accoglienza del Comune di Pesaro Mila Della Dora, l’Assessore alle Politiche Sociali e Sanità del Comune di Urbino Elisabetta Foschi, la Responsabile della Delegazione Claudia Orciani e Chiara Tonelli, Professore di Genetica presso l’Università degli Studi di Milano e Presidente del Comitato Scientifico di Fondazione Umberto Veronesi. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Anna Rita Ioni.



La fanese Claudia Orciani si adopererà affinché le istituzioni e i cittadini della provincia vorranno sposare gli ideali e gli obiettivi di Fondazione, sostenendone le attività e partecipando attivamente alle manifestazioni e alle campagne di sensibilizzazione che saranno programmate per finanziare la ricerca scientifica. “Ho voluto condividere con Fondazione Umberto Veronesi – spiega Orciani – la battaglia alla corretta informazione e al sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza perché sono convinta che solo condividendo questi obiettivi si possa continuare a sperare. Confido che molti accolgano a loro volta questo mio invito perché essere informati e comprendere l’importanza della prevenzione sono armi fondamentali per combattere il nemico che ha il volto dell’ignoranza e della paura”

Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 allo scopo di sostenere la ricerca scientifica, attraverso il finanziamento di borse di ricerca a medici e ricercatori e il sostegno a progetti di altissimo profilo. Ne sono promotori scienziati, tra i quali ben 11 premi Nobel che ne costituiscono anche il Comitato d’Onore, il cui operato è riconosciuto a livello internazionale. Al contempo Fondazione è attiva nell’ambito della Divulgazione Scientifica, affinché i risultati e le scoperte della scienza diventino patrimonio di tutti, attraverso grandi conferenze con relatori internazionali, progetti per le scuole, campagne di sensibilizzazione e pubblicazioni.



Per partecipare all’evento è necessario confermare la propria presenza scrivendo all’indirizzo e-mail info.pesarourbino@fondazioneveronesi.it o contattando il numero 02 76018187.