Ripristino ferrovia Fano-Urbino: Europa+ non ci sta

7 Dicembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – L’ipotesi del ripristino della tratta ferroviaria Fano-Urbino ha fatto sobbalzare il neo gruppo politico Europa+, attraverso la neo responsabile territoriale Cora Fattori che sostiene: “Abbiamo letto con preoccupazione le dichiarazioni del neo assessore Baldelli, secondo cui è auspicabile il ripristino del collegamento ferroviario realizzando una tratta turistica. Ci chiediamo, se sia stata fatta una seria analisi costi-benefici È davvero conveniente per il territorio rinunciare a 4 milioni e non realizzare il percorso ciclabile per aspettare altri anni il ripristino della tratta ferroviaria? Ad oggi ho sentito tante dichiarazioni a favore ma nessuna seria considerazione a supporto di questo scenario”.

Questi i punti su cui batte la Fattori: “Costi: ricordiamo che la sola realizzazione della linea ferroviaria è stimata a circa 100 milioni, a cui aggiungiamo altri 30 milioni per l’impianto elettrico e, ovviamente, il costo per la tenuta in esercizio del servizio turistico, che sarà molto alto a giudicare dai dati di infrastrutture simili. Una linea turistica può viaggiare a velocità ridotte, si stima il tempo di percorrenza Fano Urbino in 2 ore circa, escludendone così di logica l’utilizzo da parte di pendolari e studenti. Anche il numero di tratte/giorno previste sarebbe assai limitato. A questo si aggiunge il ripristino dei passaggi a livello, che renderebbe la viabilità delle aree attraversate molto problematica. Anche l’ambiente verrebbe verrebbe penalizzato”.

“La Regione Marche – continua Fattori- ha investito molto sul cicloturismo, rendendo i 4milioni ben spesi e no sprecati. Un percorso ciclabile rientrerebbe pienamente in una serie di azioni portate avanti negli ultimi 10 anni. Progetti come Marche Outodoar, che disegna una serie di percorsi capaci di collegare costa ed entroterra, i finanziamenti del GAL Flaminia Cesano, per incentivare la mobilità dolce attraverso il finanziamento di infrastrutture ciclabili per il turismo e per gli abitanti dei borghi, che comprendono anche finanziamento alle imprese private che si vogliono strutturare per implementare i servizi legati al cicloturismo”.



“Riteniamo – conclude Fattori- che sia gravissimo che un assessore regionale ignori o voglia ignorare il percorso di investimenti e di crescita su questo settore. Come + EUROPA PÙ non siamo convinti dall’idea di ripresentare la ferrovia, turistica e non, ma siamo disposti a cambiare le nostre posizioni, serenamente e in modo aperto, ma solo a fronte di una seria analisi”.