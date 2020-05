Risorse economiche Covid19: il punto del Partito Democratico in diretta Facebook

by Fanoinforma / Comments / 0 View / 20 Maggio 2020

Regione Marche – “E’ di fondamentale importanza un dialogo continuo con i nostri rappresentanti al fine di dare informazioni ai cittadini sulle misure adottate dal Governo e dalla Regione nella maniera più trasparente possibile”. A sostenerlo è il partito democratico delineando il da farsi.

“A pochi giorni dalla pubblicazione del DPCM ‘decreto rilancio’ e dalla progressiva riapertura, nel rispetto di quanto previsto dai protocolli e dalle linee guida adottate dalle Regioni, di quasi tutte le attività commerciali, – spiegano i rappresentanti del partito – risulta fondamentale mantenere informati i cittadini sugli effetti che il decreto produrrà nella loro vita e su come andrà ad incidere sulle attività produttive della nostra città: dalle misure per il turismo alle misure per le imprese, dalle misure per il lavoro alle misure per le famiglie”.

A tal proposito venerdì 22 maggio alle ore 18.00, il segretario Alberto Bacchiocchi dialogherà, in diretta sulla pagina Facebook @partito democratico Fano, con Alessia Morani, sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico e con Renato Claudio Minardi, vice Presidente del Consiglio regionale delle Marche, al fine di fare il punto sulle risorse e sulle misure adottate dallo Stato e dalla Regione in risposta alla difficile situazione economica e sociale venutasi a creare a causa dell’emergenza COVID-19.