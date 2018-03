Sana alimentazione ed estetica anti età. Se ne parla lunedì 26 in Confcommercio

22 marzo 2018 // di Fanoinforma // Comments

Pesaro (PU) – Continua la serie di incontri organizzati da 50&Più e dal Terziario Donna Confcommercio della provincia di Pesaro Urbino sul tema del benessere fisico, psichico ed estetico e sui segreti della longevità. Lunedì 26 marzo si terrà il primo incontro di quest’anno dal titolo “Alimentazione ed estetica anti età”.

L’appuntamento è alle ore 16.00 nella sede di Confcommercio in Strada delle Marche 58 a Pesaro. Interverranno la biologa nutrizionista Dott.ssa Giada Moscatelli e la Beauty Personal Trainer Stella Scarpa. Di grande interesse gli argomenti trattati: la dott.ssa Moscatelli parlerà dell’importanza di un corretto stile alimentare per vivere a lungo e in salute, fornirà alcuni suggerimenti per invecchiare bene, non soltanto dal punto di vista della salute ma anche da quello estetico, chiarirà l’importanza degli integratori alimentari: sono veramente amici della salute e della bellezza?

Stella Scarpa svelerà invece i segreti per invecchiare bene dal punto di vista estetico, con un sogno che non è poi tanto irrealizzabile:l’eterna giovinezza in bellezza. L’incontro è a ingresso libero