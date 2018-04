Sanità: il Pd esprime soddisfazione per l’incontro con Ceriscioli

9 aprile 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Il Pd di Fano esprime grande soddisfazione per l’accordo che si è delineato durante il consiglio comunale del aprile tra l’amministrazione comunale e Luca Ceriscioli nella sua doppia veste di Presidente della Regione e Assessore alla Sanità.

“Dopo mesi di dibattiti – afferma in una nota il segretario del Pd di Fano, Ignazio Pucci -, approfondimenti e trattative finalmente è stata raggiunta una sintesi condivisa tra Comune e Regione che traccia il futuro della Sanità fanese con risultati molto positivi.

– Verrà realizzato a Muraglia un nuovo ospedale di II livello (alta specialità) ma l’ospedale S.Croce resterà in essere come ospedale collegato e dipendente da Marche Nord con tanto di pronto soccorso e numerose specialistiche.

– Verranno finanziati dalla Regione Marche n. 90 posti di RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) che Fano non ha mai avuto.

– Verrà realizzata a Fano, in zona Chiaruccia, una nuova clinica ospedaliera privata con circa 50 posti letto convenzionati dalla Regione quindi gratuiti per i cittadini. La clinica privata consentirà di avere un’offerta sanitaria ancora più ampia e specializzata per i cittadini fanesi ma anche nuovi posti di lavoro e indotto economico.

– Per rendere ottimale il collegamento tra la città di Fano e il nuovo ospedale di Muraglia la Regione ha stanziato 20 milioni di euro per realizzare nuove strade e infrastrutture. Questa è un’occasione storica per la città di Fano che non ha mai avuto risorse per risolvere i forti problemi di viabilità cittadina. Con questi fondi si potrà finalmente avere un collegamento scorrevole verso la città di Pesaro alternativo alla Statale 16”.

“Risposte concrete dunque alle esigenze di costruire una sanità migliore per il nostro territorio – aggiunge il segretario – con servizi sanitari di qualità evitando che i cittadini siano costretti a rivolgersi fuori regione.

Il Presidente Ceriscioli è stato molto chiaro durante il suo intervento in consiglio comunale portando dati puntuali e oggettivi su come l’azienda sanitaria Marche Nord abbia investito negli ultimi 3 anni su personale e su nuovi investimenti aumentando il livello delle prestazioni e riuscendo ad essere attrattiva anche da pazienti di fuori regione.

E’ emersa anche la inconsistenza delle polemiche di coloro che criticano il fatto che la Regione investa anche sulla sanità privata avendo Ceriscioli mostrato i dati della sanità privata in Italia da cui emerge che la Regione Marche è tra le Regioni dove è più forte la sanità pubblica e così continuerà ad essere visti i grandi investimenti che verranno realizzati.

Dunque una bellissima pagina è stata scritta ieri sera in consiglio comunale che si aggiunge agli altri progetti (nuova piscina, nuova scuola Cuccurano etc..) che stanno cambiando e cambieranno il volto di questa città”.