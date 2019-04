Sanità, Mirco Carloni: “Tempi di attesa scandalosi”

18 Aprile 2019 // di Fanoinforma // Comments

Ancona (PU) – “Dopo quattro anni di gestione Ceriscioli della sanità, i risultati ottenuti sulla riduzione dei tempi di attesa sono insufficienti”. Così il consigliere Mirco Carloni motiva l’interrogazione urgente presentata questa mattina. “Questi tempi di attesa sono scandalosi. I cittadini non possono aspettare un anno per ottenere una prestazione sanitaria. E’ scandaloso apprendere che nella Regione Marche i tempi di attesa per una ecografia importante per una signora ultracentenaria (è successo ad Ancona i giorni scorsi, ndr) possano superare l’anno. Questo sistema di prenotazione degli esami attraverso il CUP ad oggi incrementa solo l’utilizzo di strutture private che beneficiano dell’inefficienza del servizio pubblico. I marchigiani non possono più continuare ad aspettare riforme che non avvengono”.