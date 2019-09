Scuole inagibili, la Regione garantisce sostegno alla Provincia

16 Settembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Pesaro –La Regione Marche aiuterà la Provincia di Pesaro e Urbino ad affrontare l’emergenza degli istituti “Nolfi” e “Raffaello” con un contributo straordinario per le spese correnti. Lo ha assicurato il presidente Luca Ceriscioli al presidente Giuseppe Paolini in un incontro tecnico svoltosi questa mattina in Provincia per fare il punto della situazione, presenti il direttore generale Marco Domenicucci, il segretario generale Michele Cancellieri, il dirigente del settore Tutela, gestione e assetto del territorio della Regione Nardo Goffi ed il dirigente del Servizio edilizia scolastica della Provincia Maurizio Bartoli.

“E’ stato un incontro utile e importante – ha commentato Luca Ceriscioli -, la Provincia ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dei progetti e delle ipotesi per recuperare gli spazi per gli studenti e per ricostruire le scuole che hanno problemi statici, valutando i diversi bandi in corso in questo momento sia in Regione che a livello nazionale ed europeo, per recuperare risorse per gli interventi. Fra le richieste della Provincia, anche quella di un sostegno in spesa corrente per tutte le necessità relative ai trasporti degli studenti e per i costi emergenti non prevedibili che riguardano la gestione delle scuole. Ho assicurato collaborazione sia sugli investimenti principali per quella che è la nostra parte, sia sulla parte corrente con un contributo straordinario”.“Si è creata grande collaborazione – ha evidenziato Giuseppe Paolini – per far fronte a questa fase di emergenza. La Regione si è impegnata a seguirci passo passo anche per la ricostruzione dei due edifici per gli studenti del ‘Nolfi ex Carducci’ e del ‘Raffaello’. I nostri uffici tecnici lavoreranno in stretta collaborazione con quelli della Regione”.