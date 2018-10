Seri: “Il vento è cambiato”

by Fanoinforma / Comments / 4 View / 19 ottobre 2018

FANO – “Uno degli elementi critici di Fano era quello di non aver mai svolto il ruolo che spetta alla 3^ città delle Marche. Bè da un po’ di tempo a questa parte il vento è cambiato”. Un fiume in piena il sindaco Massimo Seri che questa mattina, nella consueta conferenza del venerdì, ha risposto alle polemiche degli ultimi giorni e annunciato interventi futuri. “Non sono solo parole – ha spiegato seri -, ma dati di fatto. Basti pensare ai tanti finanziamenti arrivati a partire dalla Regione Marche, cosa mai successa in passato con queste quantità.

Finanziamenti che negli ultimi anni hanno permesso asfaltature, nuove strade, la difesa della costa con le scogliere recentemente presentate e una lunga lista di lavori pubblici. Per non parlare degli eventi, ai quali la Regione ha aumentato i finanziamenti che ci hanno permesso, di realizzare appuntamenti di grande qualità. Anche a livello nazionale negli ultimi tempi abbiamo avuto un certo peso. Ne dà conferma la nuova caserma dei Vigili del fuoco, finanziata dallo stesso governo. Queste cose non capitano da sole, ma risiedono nella bravura di partecipare ai tavoli giusti con le giuste personalità”.

Dopo aver celebrato quello che secondo lui è un nuovo protagonismo a livello regionale e non solo, il primo cittadino ha annunciato progetti futuri. “Saranno 3 gli obiettivi principali sui quali ci concentreremo nei prossimi mesi – ha sottolineato il sindaco -. Il primo riguarda la realizzazione di un palazzetto dello sport polivalente, in grado di ospitare non meno di 4mila persone e soprattutto di attirare grandi eventi sportivi e non solo. Il secondo obiettivo riguarderà il proseguo della riqualificazione del centro storico.

.Lavori già iniziati al Pincio e che vorrei far proseguire restaurando tutti i sampietrini del centro città (già stanziati 300mila euro ndr.), intervenendo anche su Piazza Costanzi, Piazza Marconi, via Cavour e su tutte quelle aree che necessitano di una nuova vita. Per ultimo, ma non meno importante, ci concentreremo sulla riqualificazione, anche qui già iniziata, di tutta la zona mare. A partire dal Lido, fino ad arrivare a Torrette, vorrei fare numerosi interventi per valorizzare ulteriormente queste aree, per rendere la città sempre più appetibile a livello turistico. Non lasceremo da parte le periferie, dove abbiamo in programma nuove asfaltature e interventi di verde pubblico”.

L’attenzione del primo cittadino si è spostata infine sul tema sicurezza. “La percezione che si ha in città è l’esatto opposto della realtà – ha spiegato Seri -, e questo anche a causa delle polemiche dell’opposizione che non ha più argomenti sui quale attaccarmi. Anche qui parlano i fatti, poiché da una statistica arrivata direttamente dalla prefettura, si evince che i crimini nel fanese sono stati ridotti in maniera drastica. La quasi totalità degli episodi delinquenziali che si sono verificati sono stati risolti dal grande lavoro delle forze dell’ordine. Inoltre, rimanendo in tema di sicurezza, nei prossimi tempi metteremo altre telecamere sparse per la città, a partire da Gimarra che era scoperta, via Nolfi e in altri punti strategici per cercare di monitorare quasi tutto il nostro territorio”.