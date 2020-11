Seri ospite al Tg di Fanoinforma alle 18

16 Novembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Nuova forma per Fanoinforma. Da oggi il Tg alle 18 fa un salto in avanti andando in diretta: un nuovo format nato per coinvolgere i nostri lettori e spettatori che potranno interagire con i nostri ospiti formulando domande o lanciando suggerimenti, commentando contestualmente in diretta. Il primo nostro ospite sarà il sindaco di Fano Massimo Seri con cui parleremo del collocamento delle Marche in zona arancione, del grido di protesta degli operatori del settore Ho.Re.Ca e tanto altro. Quindi, alle 18, collegatevi sulla pagina Facebook di Fanoinforma. Mi raccomando, puntuali.