Servizi sociali aperti al pubblico su appuntamento. Attivo un numero telefonico per le persone più deboli

Fano (PU) – Area Servizi Ambientali comunica che a partire dal corrente mese di Marzo il Centro Ambiente Mobile (CAM) di Fano effettuerà il proprio servizio itinerante di raccolta differenziata dei rifiuti adottando un nuovo calendario.

La nuova programmazione è la seguente:

MURA MALATESTIANE Parcheggio P.le Malatesta (in fondo via Nolfi) 1° lunedì del mese, mattino;

GIMARRA Via Cena (nei pressi del campo sportivo) 3° lunedì del mese, mattino;

FORO BOARIO (via Gabrielli) 1° mercoledì del mese, mattino;

CARIGNANO – FENILE (2 POSTAZIONI) 2° mercoledì del mese mattino CARIGNANO davanti chiesa dalle 09,00 alle 10,00 FENILE Via Girardengo – centro commerciale dalle 10,15 alle 12,00

LIDO (Viale Cairoli – vicino sottopasso pedonale – lato città) 3° mercoledì del mese, mattino;

PORTO Viale Adriatico (davanti mercato ittico all’ingrosso) 4° mercoledì del mese mattino

SAN LAZZARO (via San Lazzaro – parcheggio vicino rotatoria) 5° lunedì del mese, mattino e 5° giovedì del mese, pomeriggio;

CENTINAROLA (via Brigata Maiella) 1° venerdì del mese, pomeriggio;

SANT’ORSO (via A. Pucci in fondo alla via) 2° venerdì del mese, pomeriggio;

BELLOCCHI (via Respighi) 3° venerdì del mese, pomeriggio;

VALLATO (piazzale San Paolo) 4° venerdì del mese, pomeriggio;

PODERINO (via della Giustizia – parcheggio del cimitero) 1° e 3° sabato del mese, mattino;

SAN CRISTOFORO (via Tasso vicino Coop) 2° e 4° sabato del mese, mattino.

Gli orari del servizio saranno al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00. In caso di festività il servizio non sarà attivo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito aziendale www.asetservizi.it oppure contattare l’azienda al numero 0721/83391 in orario di apertura degli uffici.

