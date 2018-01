8 gennaio 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Nell’edizione Fanoinforma di oggi lunedì 8 Gennaio 2018:

Ciao Martina; Comune, c’è il bando per l’assunzione di due persone disabili; M5S e vulnerabilità sismica: “A che punto sono le verifiche delle scuole fanesi?”; Al via il casting per “Claps”, serie televisiva tutta fanese; Una piazza strapiena ha salutato il 6 gennaio l’arrivo della Befana; Calcio a 5 femminile, l’Eta Beta vince la Coppa Marche di serie C.

