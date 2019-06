S’infrange a Campobasso il sogno serie A per Eta Beta

4 Giugno 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Svanisce a Campobasso il sogno serie A per Eta Beta. La formazione fanese, dopo il 2-2 dell’andata, sabato in Molise ha perso 3-1 la gara di ritorno della finale play off per salire dalla serie B alla serie A2 di calcio a 5.

La sfida del Palaunimol, gremito e molto rumoroso, si apre subito col gol del Cus Molise firmato dal brasiliano Barricchello che complica ulteriormente le cose alla truppa di mister Mariotti giunta all’ultimo atto con molti elementi che per la prima volta si trovavano ad affrontare una sfida di tale importanza (cosa che alla fine ha pesato un po’ sull’economia della gara).

Una volta riordinate le idee e passata la paura, Eta Beta inizia a macinare gioco ma è sempre stoppata dall’estremo difensore Roman e così, dopo aver chiuso il primo tempo sotto di un gol, la ripresa si apre con un’altra doccia fredda firmata ancora da Barrichello che ipoteca la serie A con la rete del 2-0.

Lo scatto d’orgoglio degli ospiti porta subito al gol del 2-1 (bravo Copparoni a far carambolare in rete un fallo laterale calciando addosso a Everton) ma nel finale, con i granata in campo col portiere di movimento, arriva da distanza siderale il gol del 3-1 a porta sguarnita che da il via ai festeggiamenti campobassani.

Finisce comunque tra gli applausi la stagione fanese con la squadra del presidente Simone Serafini capace di raddrizzare una stagione che al giro di boa la vedeva in lotta per non retrocedere e che al fischio finale ha visto giocatori e dirigenti cullare fino all’ultimo il sogno di salire nella seconda categoria nazionale.