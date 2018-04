Sport & Go: 200 bambini al Palas Allende grazie a Csi, Comune e Regione Marche

26 aprile 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Passaggio dall’inverno all’estate per il Csi che ha da poco concluso il progetto “Sport & Go”, l’attività polisportiva promossa a livello nazionale e pensata per avvicinare alla pratica sportiva ragazzi e ragazze, e si prepara per i centri estivi in partenza a giugno.

Da sempre il Centro Sportivo Italiano ritiene che l’attività fisica dei giovanissimi debba essere contraddistinta dalla conoscenza concreta di più discipline sportive, esperienza che deve guidare alla scelta dello sport più piacevole, divertente e adatto per il ragazzo o la ragazza.

Ed è proprio in questo contesto che si inserisce Sport&Go, che ha visto durante tutto l’anno scolastico i responsabili del Csi Pesaro-Urbino collaborare con le scuole facendo giocare insieme ragazzi e ragazze a basket, pallavolo e calcio a 5, permettendo loro di imparare e misurarsi con i propri limiti e con le proprie qualità, sviluppando e utilizzando tutte le parti del corpo.

Al Palas Allende erano oltre 200 i bambini, in rappresentanza di tutte le scuole elementari fanesi, per l’atto finale di un’iniziativa resa possibile grazie alla sinergia tra diverse istituzioni: “E’ stato particolarmente importante e significativo – sottolinea il comitato Csi – sentire la vicinanza che hanno rivolto la l’assemblea legislativa della Regione Marche, il consigliere regionale Mirco Carloni e il Comune di Fano, nelle persone del sindaco Massimo Seri e dell’ assessore allo Sport Caterina del Bianco, ed anche a questi enti pubblici va il nostro sentito grazie. Il CSI di Pesaro – Urbino archivia dunque con successo un altro momento in cui accanto al festoso divertimento dell’attività sportiva si affiancava la dimensione educativa ed il richiamo ai veri valori che devono sempre accompagnare la pratica dello sport”.

Per quel che riguarda l’aspetto “agonistico” del festoso pomeriggio, sono risultati vincitori la 4° e 5° della Scuola di Poderino nei due tornei di pallavolo, la 5° della Scuola Poderino e la 4° nella scuola di S. Orso nel basket mentre i due tornei di calcio a 5 se li sono aggiudicati la 4° della Scuola Pastrengo del comprensorio Nuti e la 5° della Scuola della Poderino.

Presenti anche le delegazioni del consiglio di AVIS Fano, capitanata dal vicepresidente Andrea Vitali, e della TOCaps di Pesaro, associazione che si ripropone di svolgere attività di clown terapia, di circo sociale e circo ludico-educativo, attività ludico-ricreative per bambini, adolescenti, adulti e persone con disabilità che hanno colorato il palazzetto con mille palloncini.

“Un particolare ringraziamento va rivolto ai dirigenti scolastici – conclude il csi – ed alle maestre delle scuole perchè senza la loro fiducia e disponibilità non sarebbe mai stato possibile un risultato del genere”. Ora l’attenzione del Comitato Csi si sposta sull’estate con la 23esima edizione del Csi on the Beach e i centri estivi che lo scorso anno coinvolsero circa 700 bambini di Fano e dintorni.