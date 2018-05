Stati generali della Cultura: da lunedì tre incontri alla Memo per fare il punto

3 maggio 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Tre incontri di confronto e un grande evento finale che sarà occasione per condividere

lo stato dell’arte del sistema culturale fanese e per profilare strategie future. Al via in città gli Stati generali della Cultura con il primo appuntamento fissato per il lunedì 7 maggio. Si parlerà di nuove tecnologie e saranno presentati i nuovi servizi/funzioni ICT messe in campo dal Comune di Fano per la pubblica fruizione della città e del territorio (specie con il progetto Flaminia Nextone – Distretto Culturale Evoluto della Regione Marche). Soluzioni di realtà aumentata e realtà virtuale applicati al patrimonio culturale, sistemi digitali di visita della città con sensori beacon e app collegate. A coordinare sarà Paolo Clini.

Martedì 8, Sandro Giorgetti coordinerà l’incontro su “Istituzioni e eventi culturali: il bilancio sociale della cultura a Fano”. Si analizzeranno gli impatti di natura sociale ed economica dell’attività delle maggiori istituzioni culturali fanesi e delle manifestazioni più importanti. Si tratta di esaminare i sistemi gestionali e i format organizzativi, gli asset funzionali di istituzioni e manifestazioni anche a confronto con buone prassi praticate diffusamente in Italia e all’estero.

Mercoledì 9, invece, sempre Sandro Giorgietti parlerà di Branding e comunicazione e di come comunicare una città di piccola/media grandezza con un patrimonio culturale di grande valore ma “omologo” a tante realtà nazionali e straniere. Tutti gli incontri si tengono alla MeMo alle 17.30 e per partecipare occore inviare una mail a cultura@comune.fano.pu.it oppure claudia.cardinali@comune.fano.pu.it. Sabato 26 maggio al Teatro della Fortuna (8.30) summit finale con Claudio Bocci, presidente di Federculture, l’associazione nazionale degli enti pubblici e privati, istituzioni e aziende operanti nel campo delle politiche e delle attività culturali, che afferma e sostiene il ruolo dell’impresa nella gestione dei beni e delle attività culturali come fattore di progresso e sviluppo.