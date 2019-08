“Strade della Bellezza”: agosto a suon di musica a Sant’Angelo in Vado

1 Agosto 2019 // di Fanoinforma // Comments

Sant’Angelo in Vado (PU) – Un agosto con tanti appuntamenti musicali lungo Le “Strade della Bellezza” che apre la rassegna a Sant’Angelo in Vado in Piazza Papa Pio XII.

Lunedì 5 agosto dalle ore 21,00 i KORAKANE’ con un tributo a De André e Bob Dylan guidati da Andrea Franchi.

Mercoledì 7 agosto sempre dalle ore 21,00 con i brani dei più famosi compositori cubani sono riproposti in una originalissima chiave timbrica e suonati rigorosamente dal vivo, creando un mix sensuale di allegrie e danza che coinvolge il pubblico presente in una serata indimenticabile.

La serata rientra nella rassegna di concerti e spettacoli che arricchiscono l’estate di quattro comuni (Gabicce Mare, Mondavio, Fossombrone, Sant’Angelo in Vado)che aderiscono al progetto Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord “L’Itinerario della Bellezza”.