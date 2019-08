“Strade della Bellezza” in dirittura d’arrivo, venerdì concerto a Sant’Angelo in Vado

28 Agosto 2019 // di Fanoinforma // Comments

Sant’Angelo in Vado (PU) – Si concluderà a Sant’Angelo in Vado “Strade della Bellezza”, la rassegna di concerti e spettacoli che hanno arricchito l’estate di quattro comuni (Gabicce Mare, Mondavio, Fossombrone, Sant’Angelo in Vado) che aderiscono al progetto Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord “L’Itinerario della Bellezza”.

L’ultimissimo appuntamento si terrà venerdì 30 agosto proprio nell’antica Tifernum Mataurense dove alle 21 in piazza Pio XII si esibirà il gruppo Nazionali Senza Filtro con Free Music Foundation, guidato da Linda Centini, band che spazierà da Ivan Graziani a Lucio Dalla, passando per De André, Battisti, la PFM.