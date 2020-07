Tagliatelle Day 2020: un bel piatto di tagliatelle e il successo è assicurato

27 Luglio 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Grande successo domenica a Novilara per il Tagliatelle Day, tanta gente fin dal mattino con il motoraduno e spettacolo alla sera con la sfida ai mattarelli tra il Consigliere Regionale Marche Andrea Biancani e l’Assessore alla Sostenibilità del Comune di Pesaro Heidi Morotti (nella foto insieme alla foodblogger Elisa Prioli e le sfogline di Novilara).

“Siamo contenti – precisa Iacopo Fiorani, Presidente della Associazione Culturale La Stele – perché siamo riusciti a creare un’iniziativa in totale sicurezza anti-covid per dare sostegno ai ristoranti del nostro borgo e mantenere viva la tradizione del piatto tipico di Novilara. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questa splendida giornata in un periodo così complicato.” Ristoranti sold-out per una giornata di tradizione, arte e gusto, conclusasi con un tocco artistico originale ad opera dello stilista dei capelli Lorenzo Bernardini (nella foto le tre acconciature artistiche, dedicate all’origine del piatto quale patrimonio italiano).