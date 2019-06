Tennis: al via il 4° Torneo Open Maschile e Femminile “Città di Fossombrone”

6 Giugno 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fossombrone (PU) – Tutto pronto nella splendida cornice del Circolo Tennis Fossombrone per ospitare l’evento tennistico più importante dell’anno: il Torneo Open Maschile e Femminile “Città di Fossombrone” giunto alla sua quarta edizione in programma dal 08/06/2019 al 23/06/2019, torneo di portata nazionale che si configura come il quarto torneo delle Marche (e non solo) per dimensione e montepremi. Tantissime le novità di quest’anno, prima fra tutti l’innalzamento del montepremi stesso e poi un impianto sportivo all’avanguardia decisamente potenziato grazie alla nuova struttura fissa sostituita di recente e alla realizzazione del nuovo campo in resina acrilica con annessa nuova copertura pressostatica, il tutto frutto del binomio vincente Associazione e Comune di Fossombrone.

Un evento unico nel nostro territorio, organizzato con il patrocinio del Comune, i cui numeri sia come atleti partecipanti che come pubblico confermano che questo torneo sta diventando un vero punto di riferimento e una delle tappe del centro Italia più importanti per tutto il circuito tennistico nazionale, sia maschile che femminile.

Tutto questo merito di un’accurata e meticolosa gestione da parte del Consiglio di Amministrazione del Circolo, attenta alle relazioni interpersonali nel contesto di riferimento, in primis con l’Amministrazione Comunale stessa, con la quale si è stato intrapreso un dialogo costruttivo volto ad un progetto lungimirante di crescita della struttura e di diffusione della cultura tennistica.

Un torneo nazionale la cui organizzazione non sarebbe stata possibile senza il supporto e le preziose collaborazioni strette con i partner locali degni di doverosa menzione:

Norcineria Sabbatini, fornitore gastronomico di riferimento;

Atelier del Viaggiatore, agenzia viaggi che ha messo in palio dei voucher come montepremi dell’evento e un viaggio per il vincitore della lotteria che si terrà durante il torneo;

Ristorante e pizzeria “Gigi”, Bar Napoli e i B&B forsempronesi come strutture ricettive di riferimento per il pacchetto hospitality del torneo;

Albero dello Sport, partner tecnico di riferimento per tutto ciò che concerne il tennis;

BCC del Metauro, sempre presente e sensibile alle esigenze associative;

All Gold, gioielleria e laboratorio orafo che supporta sempre le iniziative dell’Associazione;

Nova E.P. elettromeccanica, fornitore strategico per manutenzione elettrica e parco luci;

G.R.M. Sas, fornitore strategico per la manutenzione delle caldaie e dell’impiantistica all’intero della struttura;

Pentass, agenzia assicurativa di riferimento dell’Associazione;

Car Service, concessionario di riferimento dell’Associazione per l’esposizione di macchine e servizio transfer;

Conad, Capsule&Caffè e Sapori delle Marche fornitori ufficiali dei prodotti bar;

Farmacia del Corso, farmacia di riferimento per la fornitura di prodotti energetici ed integratori alimentari per lo sport;

Foredil, fornitore strategico nella realizzazione del nuovo campo in resina acrilica;

Floricultura Landini, fornitore di riferimento per l’arredamento floreale;

DFN e Stoffy e Gima per arredi esterni zona lounge e gazebo;

Bartoli Mechanics, Karman, Ideal Gadget, Cardinetti, IP Acqualagna, Lavanderia Gaudenzi e Bar Paradisi sempre molto sensibili alle esigenze del Circolo.

L’obiettivo che si è posta l’organizzazione del torneo è quello di raggiungere 90 iscritti nel tabellone maschile e 45 iscritte in quello femminile, con un livello tecnico piuttosto elevato costituito da atleti/e professionisti del settore provenienti da tutta Italia. Il torneo si svolgerà in una prima fase di qualificazione che si terrà durante la prima settimana del torneo (08-15/06/2019), proseguendo poi con gli sviluppi dei rispettivi tabelloni finali i cui incontri si disputeranno invece nella seconda settimana (16-23/06/2019).

Al momento si sta riscontrando tanto fermento e un notevole interesse da parte degli atleti, che tuttavia avranno tempo fino al 10 giugno 2019 per confermare la propria partecipazione.

Tra i big, hanno attualmente confermato la partecipazione in campo maschile:

il marchigiano Samuele Ramazzotti: classifica 2.2, classe 1999 ex numero uno al mondo under 14 e attualmente numero 618 delle classifiche mondiali;

l’italo-argentino Luciano Darderi: classifica 2.3, classe 2002 campione italiano under 16 sia in singolare che in doppio nel 2018 e semifinalista al prestigioso torneo dell’Avvenire;

Antonio Massara: classifica 2.1, siciliano classe 1995, ha vinto in carriera più di 100 partite a livello internazionale, è attualmente numero 615 del mondo;

Claudio Fortuna: classifica 2.2, nel 2014 era tra i primi 400 giocatori del mondo (384) e dal 2016 fa parte della cerchia di giocatori professionisti che si allenano alla tennis training school di Foligno, una delle più prestigiose accademie tennistiche in Italia.

In campo femminile:

la marchigiana Alice Balducci: classifica 2.2, ex 361 del mondo, 32enne, attualmente tra i tecnici della scuola federale di San Marino, è stata a lungo tra le prime venti giocatrici italiane e quest’anno ha disputato le prequalificazioni al Foro Italico;

Chiara Mendo: classifica 2.3, classe 1993, campionessa a Fossombrone lo scorso in finale su Balducci, vanta una classifica mondiale tra le prime 750 già nel 2011 quando riuscì a superare anche tenniste tra le prime 300 al mondo.

In attesa di conferma invece:

Matteo Fago: classifica 2.1, vincitore a Fossombrone 12 mesi fa, campione italiano di seconda categoria ed ex numero 667 delle classifiche mondiali;

Stefano Galvani: classifica 2.2, ex numero 99 del mondo, per tre volte ha raggiunto il secondo turno a Wimbledon e una volta al Roland Garros, vanta anche 3 presenze in Coppa Davis con la maglia azzurra.;

Nastassja Burnett: 121 del mondo nel 2014, classe 1992 attualmente numero 836 delle classifiche mondiali. Ha raggiunto nel 2013 il secondo turno al Foro Italico e vanta una convocazione in Fed Cup dove ha difeso i colori azzurri contro gli USA a Cleveland nel 2013 (quarti di finale).

Data la presenza di atleti e atlete professionisti del settore, la troupe televisiva e giornalistica nazionale di Super Tennis sarà presente durante le fasi del torneo.

Si sta inoltre lavorando per la formazione di team di raccattapalle per le semifinali e le finali del torneo coordinato dai Maestri della nostra scuola tennis.

Per la buona riuscita di un evento di tale portata, risulta fondamentale una cura meticolosa dei minimi particolari della struttura associativa, dove per l’occasione è stata allestita una zona lounge ad opera di DFN con annessi gazebo, una zona sponsor dedicata anche alla stampa, un’esposizione di macchine del concessionario Car Service, arredi floreali realizzati da floricoltura Landini, un’attenta manutenzione delle aree verdi del circolo con relativi parco giochi e bar.

La quarta edizione del Torneo Open Maschile e Femminile “Città di Fossombrone” sarà inaugurata sabato 8 giugno in occasione dell’Open Day, un intero pomeriggio dedicato allo sport dove a partire dalle ore 14.30 tutti i partecipanti potranno gratuitamente giocare a tennis con il team dei maestri dell’Associazione e usufruire integralmente e liberamente di tutta la struttura e dei sui servizi.

Volendo concludere, quello che si prospetta sono due settimane molto intense all’insegna del divertimento e dello sport, dell’aggregazione sociale e soprattutto di “bel tennis”, in un piacevole contesto per tutti i nostri cittadini, per il bene comune della nostra città e con la speranza che ci si possa appassionare sempre più a questo bellissimo sport.