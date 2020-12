Terre Roveresche: quando la solidità economica può farti programmare un buon futuro

1 Dicembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Terre Roveresche (PU) – Ieri 30 novembre 2020 si è tenuto un consiglio comunale molto importante – come ci riferisce il Sindaco Antonio Sebastianelli – dove la maggioranza consigliare ha approvato gli equilibri di bilancio. Questo è un momento essenziale nella gestione economico-finanziaria del Comune – continua il Sindaco – dove entro il 30 novembre di ogni anno, termine stabilito per legge, tutti i comuni devono procedere con questo adempimento.

Nonostante il momento di contrazione economica dovuta al COVID-19, il bilancio del Comune di Terre Roveresche mostra una comprovata solidità finanziaria, la copertura delle spese correnti e del finanziamento degli investimenti nonché l’adeguatezza dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Inoltre, non sono emerse situazioni di criticità per quanto riguarda gli organismi partecipati ne sono stati segnalati debiti fuori bilancio. Questi importanti obiettivi raggiunti, grazie all’impegno di tutta la macchina comunale e in particolare del Settore Economico-Finanziario, permettono a tutti i cittadini di guardare ad un futuro sereno e all’Amministrazione Comunale di continuare sulle direttrici che ci hanno contraddistinto fin dall’inizio e cioè (i) di un miglioramento dei servizi offerti, (ii) una politica di riduzione di tributi e tasse e (iii) continui investimenti infrastrutturali sul territorio.

Nella stessa seduta, grazie anche alla solidità del nostro bilancio, abbiamo approvato, all’unanimità un’ulteriore fondo di € 50.000,00 (che si aggiungono ai € 120.000,00 stanziati a marzo di quest’anno), destinati ad operatori economici del tessuto economico locale e altri soggetti di Terre Roveresche a seguito della contrazione dell’attività dovuta dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il bando è pubblicato sul sito web del Comune di Terre Roveresche e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 09.12.2020 ore 13.00. Ringrazio tutti i Consiglieri e i membri della Giunta Comunale per aver lavorato e approvato questa importante provvedimento che da un’ulteriore risposta ai tanti operatori e soggetti in difficoltà.