Traguardo storico per il Fano Baseball: ecco i play off

Fano (PU) – E’ un traguardo storico quello tagliato dal Fano Baseball ’94, che si è garantito uno dei due ambiti biglietti per partecipare ai play-off di B. L’obiettivo è stato centrato col supporto della matematica grazie al 5-4 col quale i fanesi hanno piegato al decimo inning il CupraBaseball Softball Cupramontana, affrontato ieri nel recupero disputato sul diamante amico del “SeagullsStadium”. Un’affermazione che ha ritoccato al rialzo la percentuale di vittorie della squadra del manager italo-americano Frankie Russo e del coach dominicano Carlos Patrone, attestatasi a 654 alla conclusione della regular season. Grande soddisfazione ovviamente per il club presieduto da Renata Riccetti, atteso adesso coi suoi ragazzi dalla semifinale al meglio delle cinque partite presumibilmente contro i LancersPanamed 1982 Lastra a Signa. I fiorentini sono infatti attualmente primi nel girone D, con venti incontri vinti e cinque persi, davanti al Montefiascone. La serie inizierà forse nel weekend di sabato 7 e domenica 8 settembre, slittando di una settimana per via dei precedenti rinvii per maltempo.

Dal campo di Montegranaro arrivano contemporaneamente i risultati della squadra Under 14 allenata eccezionalmente dal coach Patron che l’ha vista in lotta nella finalina di consolazione per il terzo e quarto posto. Si conclude così la lunga stagione del settore giovanile iniziata a febbraio passando per i campionati indoor, outdoor ed i Tornei estivi. La società fanese ha schierato 2 squadre giovanili ( Under 12 alle primissime esperienze ed Under 14 ) grazie anche al sodalizio con la Società Perugia Baseball e conta di raccogliere in termini di risultati quanto è stato seminato quest’anno. Contestualmente agli impegni dei play-off della prima squadra i piccoli seagulls oltre che tifare saranno impegnati nella Coppa Marche di categoria.