Travel Workshop di Parigi, Confcommercio presenta l’Itinerario romantico

Parigi – Si è svolta al Crown Plaza Hotel di Parigi – Republique, l’Italian Travel Workshop organizzato da Comitel. Tantissimi gli operatori turistici francesi che hanno incontrato gli operatori italiani. Era presente anche Confturismo Marche Nord con il Direttore Generale Amerigo Varotti e Ombretta Pepe di Riviera Incoming, il Tour Operator di Confcommercio. In questa occasione parigina Varotti ha presentato il nuovo prodotto turistico realizzato dalla Associazione: l’Itinerario Romantico all’insegna della Bellezza. “Dall’Itinerario della bellezza nella Provincia di Pesaro e Urbino – che è lo strumento principale di promozione turistica – dice Varotti – abbiamo creato un nuovo prodotto che mette insieme l’offerta romantica di Gabicce Mare con le Città dell’amore (Gradara, Fossombrone, Cagli e Sant’Angelo in Vado) che si sono affidate a Confcommercio per promuovere la propria offerta”. Perché Città dell’amore?“Perché in queste località si sono svolte stupende storie d’amore in luoghi che raccontiamo per essere visitati e conosciuti dai turisti. Così come i personaggi che le hanno vissute”.

L’Itinerario Romantico e l’Itinerario della Bellezza saranno presentati anche il prossimo 10 ottobre (ore 15.30) alla Fiera del turismo TTG di Rimini.

Ma in occasione della manifestazione parigina il Direttore Varotti è stato anche incaricato dalla Regione Marche di presentare l’offerta e le caratteristiche della regione ai numerosi giornalisti presenti. A questi Varotti ha annunciato in anteprima il volo diretto – bisettimanale – che da aprile 2020 collegherà l’Aeroporto di Ancona-Falconara con Parigi Orly tramite Transavia, il low coast di Air France.