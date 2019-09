Turismofano.com premiato come miglior sito di promozione turistica provinciale

30 Settembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Venerdì 27 settembre ad Ancona, si è svolto il primo incontro dell’Osservatorio Digitale del Turismo della Regione Marche. Premiate le strategia digitale e web del turismo e il Comune di Fano, per l’account Instagram Visit_Fano si è classificato al 1° posto a livello provinciale come migliore attività per l’engagement e per il numero di contenuti pubblicati. A Fano sono stati inoltre attribuiti altri 5 riconoscimenti per la gestione delle pagine social. Sono stati analizzati 228 comuni delle Marche, 74 operatori turistici, 400 attività web e social delle Proloco, gli eventi nelle Marche e 1930 attività ricettive presenti nell’anagrafica della Regione Marche, aggiornata al 26 luglio 2019.

L’oggetto dell’analisi sono stati in particolare i siti Internet con numero di visitatori, traduzione lingue, link a social e protocollo di sicurezza; le attività di social media marketing: per Facebook, Instagram, Twitter, sono stati valutati numero di follower, engagement e contenuti pubblicati, per You Tube, invece, il numero di visualizzazioni e numero di iscritti al canale. In totale l’indagine ha riguardato oltre 20.000 dati che sono stati raccolti, analizzati, aggregati e confrontati con relative percentuali.

“Ormai da qualche anno abbiamo iniziato un attento lavoro di costruzione e valorizzazione del Brand – conferma l’Ass.re Etienn Lucarelli – grazie ad interventi di professionisti del settore e un attento lavoro da parte degli uffici diretti dalla Dottoressa Grazia Mosciatti. Fano inizia ad essere all’avanguardia sulla comunicazione digitale. Verranno attivate una serie di progetti che faranno crescere ancora il nostro Brand, sia a livello digitale, tramite siti e social, sia strutturando altre importanti azioni specifiche volte alla crescita delle presenze nel settore turismo”.