Udc, Davide Delvecchio è il neo segretario provinciale

5 Giugno 2020 // di Fanoinforma // Comments

PROVINCIA PESARO-URBINO – Il coordinatore regionale per le Marche, Sen. Antonio Saccone, ha nominato Davide Delvecchio Commissario Provinciale UDC della Provincia di Pesaro e Urbino.

Il neo Commissario Provinciale Delvecchio ha una lunga militanza nell’UDC fino dalla sua costituzione, riconoscendosi nei valori portanti del partito, per la costruzione di un’area popolare e riformista democratico cristiana.

“Lavoreremo da subito per organizzare la nuova struttura UDC – afferma Delvecchio -, insieme ai militanti e ai simpatizzanti del partito. Nel momento di grave crisi sanitaria causata dal Covid19 è necessario il buon senso e la concretezza dei moderati per il ritorno alla crescita e allo sviluppo del territorio mettendo al centro del fare politica la persona”.

Le elezioni regionali saranno il primo obiettivo sul quale iniziare una campagna di ascolto nel territorio al fine di individuare le necessità e trovare le soluzioni da proporre nel programma di governo futuro della Regione Marche.

“Auguro un sincero buon lavoro a Davide – conclude Saccone -, imprenditore e ottimo amministratore, che saprà, insieme agli altri amici, con il suo bagaglio di esperienza rilanciare la nostra proposta per le Marche in cui al centro vi sia il lavoro e l’Udc sarà determinante per la vittoria del centro destra alle prossime elezioni”.