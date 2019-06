Una domenica in Super per Bike Therapy a Pergola

11 Giugno 2019 // di Fanoinforma // Comments

Pergola (PU) – Ci sono secondi posti che valgono quanto una vittoria, esaltanti quanto salire sul primo gradino del podio. Succede quando davanti a te arriva con le braccia al cielo un gigante, come domenica, alla Granfondo del Monte Cucco, quarta tappa del circuito Tour 3 Regioni, che si è tenuta a Costacciaro in provincia di Perugia. Ennesima superlativa prestazione per l’Asd Bike Therapy, con Leopoldo Rocchetti che ha chiuso al secondo posto e Michele Angeletti quarto assoluto e terzo di categoria. La gara ha visto la vittoria dell’olandese Hans Becking, uno dei migliori del panorama, che partecipa al mondiale da protagonista tanto da aver ottenuto recentemente anche un successo.

Circa 800 i bikers al via. Prestazione super di Rocchetti che ha concluso a tre minuti dal vincitore. Appena fuori dal podio l’ottimo Angeletti. “Gara sempre bella quanto dura – sottolinea il capitano dell’Asd pergolese – soprattutto se al via si presentano atleti di questo livello. Complimenti a Becking, il mio secondo posto è quasi come una vittoria!”

Continua la stagione a tutto gas anche per Giulio Pes. Il promettente Juniores ha collezionato alla Gf del Monte Cucco un altro prestigioso risultato, arrivando secondo.

Pes indossa la maglia di leader di due importanti circuiti, l’Umbria Marathon e il Tre Regioni. Giù dal podio per un niente Giorgio Marincioni e Claudio Moronci ma il loro stato di forma cresce di gara in gara. Bike Therapy a Costacciaro è stata premiata come quinta squadra più numerosa. Altri ‘therapysti’ hanno partecipato alla sesta tappa del circuito Mtb Marche Cup Uisp, capitanati da Walter Guiducci. Per rimanere sempre aggiornati sulle tante attività, è possibile consultare la pagina Facebook Bike Therapy