Sanità, lunedì incontro pubblico organizzato dal Pd di Fano

Fano (PU) – Lunedì 23 luglio alle ore 21 presso la Chiesa del Suffragio (Piazzetta Cleofilo) il Partito Democratico di Fano, in collaborazione con il Gruppo PD Marche in Consiglio regionale, promuove un incontro pubblico con la cittadinanza su “Una Sanità di Qualità, vicina al Cittadino: oggi e domani”. “L’obiettivo – dichiara il segretario del PD di Fano, Ignazio Pucci – è quello di consentire ai cittadini di meglio capire e approfondire il contenuto del Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e il Comune di Fano, firmato lo scorso 5 giugno in regione dal Governatore Luca Ceriscioli e dal Sindaco Massimo Seri”.

Alla serata di approfondimento sarà presente, infatti, il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli nonché responsabile della politica sanitaria regionale. Gli interventi saranno di Ignazio Pucci, Alberto Bachiocchi, Capogruppo PD Fano; del vice Presidente del Consiglio regionale delle Marche Renato Claudio Minardi e del Sindaco Massimo Seri. Modera Rosetta Fulvi, Presidente del Consiglio Comunale di Fano.

“Il protocollo – continua il Segretario Ignazio Pucci – ha segnato un importante punto di svolta a favore della città in quanto stabilisce che molti servizi sanitari fondamentali resteranno a Fano e quindi il Santa Croce rimarrà aperto e continuerà ad operare all’interno dell’Azienda ospedaliera Marche Nord. Il protocollo, inoltre, prevede numerose opportunità per il territorio come una clinica privata convenzionata a Chiaruccia, complementare alla sanità pubblica, per recuperare la mobilità passiva di coloro che vanno a curarsi fuori regione. A questo risultato si aggiungono i 20 milioni di euro per realizzare le opere infrastrutturali e una RSA di 80 posti letto, un servizio largamente atteso dalla città. Tra le altre cose il Protocollo consentirà anche l’avvio del Progetto CIVES, ovvero investimenti straordinari in edilizia agevolata, nuove tecnologie sanitarie e lo sviluppo di occupazione e lavoro sul territorio. L’incontro sarà quindi un momento di grande interesse per illustrare e spiegare nei dettagli il Protocollo e le sue condizioni”. Conclude il Segretario Pucci, invitando tutti i cittadini a partecipare a questo importante incontro.

Info: partitodemocraticofano@gmail.com